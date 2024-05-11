В Спасске-Рязанском планируют создать туристический хаб

На территории бывшей войсковой части в Спасске-Рязанском хотят создать туристический хаб. Об этом сообщили в Главархитектуре Рязанской области.

Команда Спасска-Рязанского защитила в Московской школе управления «Сколково» проект создания в городе туристического хаба - места, где объединяются все туристические маршруты района. Одна из ключевых точек этого проекта - территория бывшей войсковой части, расположенная на крутом берегу затона, откуда открывается на Старую Рязань.

На территории расположены ценные элементы городской застройки: Никольский храм, бывший «тюремный замок» и другие исторические здания. Администрация города планирует здесь создание музейно-паркового комплекса, ориентированного на отдых местных жителей и больших туристических групп.