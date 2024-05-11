Отелям разрешили не включать НДС в стоимость посещения SPA и тренажерных залов

Постановление об изменениях в Положении о классификации гостиниц стало одним из документов, которые подписал Михаил Мишустин в статусе исполняющего обязанности премьер-министра. В них прописаны изменения, касающиеся оценки дополнительных услуг досуга – SPA, тренажерных залов и прочих сервисов.

В первую очередь включение этих составляющих в перечень позволит распространить на них льготу по НДС. Не платить этот налог можно будет с 1 сентября.

О планах расширить меру поддержки в Минэке говорили еще минувшей осенью. С первого взгляда, хорошая инициатива, но по факту ее смогут прочувствовать лишь немного объектов размещения – крупные гостиницы, которые платят НДС. Но большое количество средних и малых гостиниц работают по упрощенной системе налогообложения и соответственно не являются его плательщиками. Туристам после изменений вряд ли стоит надеяться на изменение стоимости услуг, попавших под льготу, – налоговая составляющая занимает очень малую долю.

Ранее TourDom.ru писал, что введенный в России нулевой НДС для отелей является льготой не для всех.