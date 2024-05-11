В полностью забронированных на лето отелях могут появиться места в разгар сезона

Уже сейчас спрос на летний отдых внутри России как минимум на 15% превышает прошлогодние показатели. Об этом говорит статистика по раннему бронированию. Такая высокая востребованность сохранится и далее, сообщила "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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В такой ситуации, понятно, людей волнует, удастся ли им организовать свой отдых, хватит ли мест размещения.

"На самом деле многое доступно и в Краснодарском крае, и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге", - успокоила Ломидзе.

Особенно активно, уточнила она, бронируются Кавминводы (Ставропольский край). Там есть санатории и отели, которые уже до конца сентября "ангажированы" на 100%. Но это не значит, что они потеряны для отдыхающих.

"Нужно учитывать, - поясняет Ломидзе, - что всегда какая-то доля туристов отказывается от поездок. Соответственно, даже в полностью забронированных объектах могут появиться места, в том числе в разгар сезона".

И не только в Кавминводах.

В Краснодарском крае в этом году особенно востребованной оказалась Анапа. Это подтвердила и собеседница "РГ":

"Туроператоры говорят о более активной динамике продаж отдыха именно в Анапе. Но, подчеркну, речь идет об организованном туризме. А он на массовых направлениях составляет не более трети от общего потока".

Так что, каким действительно будет спрос на Анапу, мы узнаем уже летом.

На данный момент, по словам Майи Ломидзе, в первой пятерке рейтинга: Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан. Далее следуют Москва и Подмосковье, Крым, Казань, Карелия и речные круизы. В летнем сезоне распределение мест в этом рейтинге может измениться, но вряд ли значительно, резюмировала исполнительный директор АТОР.

Подробнее об отдыхе на российских курортах читайте в майском выпуске "РГ-Неделя" - "Едем на Юг".