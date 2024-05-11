В Петербурге пройдет фестиваль "Ленинградская музыкальная весна"

Фестиваль музыки ленинградских-петербургских композиторов "Ленинградская музыкальная весна 2024" открывается в городе как своеобразная перекличка прошлого и настоящего. Этот замысел заключен уже в названии первого концерта камерной музыки - "Ленинградская коммуналка", отметил худрук фестиваля, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.

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"Уникальность нынешней "Весны" - ее мультиформатность, мультижанровость, мультистилистика. На одном фестивале мы можем прийти на концерт симфонической музыки, на пять разножанровых камерных вечеров, посетить концерт хоровой музыки побывать на программе эстрадно-симфонического оркестра. Традиция такого концерта, заложенная создателем фестиваля Андреем Петровым, была прервана на десятилетия, и то, что мы разворачиваемся в сторону широкой аудитории, я считаю очень важным и значимым", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС Танонов.

Он также сообщил, что фестиваль, уже 57-й по счету, организован при поддержке Министерства культуры РФ.

В недрах Союза композиторов Санкт-Петербурга открылась секция джазовой музыки. И один из новых членов союза - джазовый трубач Вячеслав Гайворонский - представит со своим ансамблем целую программу, связанную с творчеством группы художников "Митьки".

Задача организаторов - привлечь внимание слушателей к феномену культурной трансформации Ленинграда в Санкт-Петербург через музыку современных композиторов. По такому принципу сформирована и симфоническая программа "Ленинградский пломбир" в Большом зале филармонии. Наряду с Восьмой симфонией Бориса Тищенко и "Весенним концертом" Сергея Слонимского здесь будет исполнена премьера сочинения "Криоген" Светланы Лавровой.

Названия других программ - "Путешествие из Ленинграда в Петербург", "Джаз в квадрате", "Ленинградский андеграунд", "Кафе "Сайгон", "Ленинградский бестиарий", где прозвучат первые опусы студентов-компоэиторов Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Фестиваль завершится 23 мая концертом хоровой музыки "Ленинградский трамвай".

Свои площадки предоставили фестивалю Академическая капелла, Концертный зал Яани Кирик, Дубовый зал Союза композиторов, Театр ЛДМ "Новая сцена". Исполнителями старой и новой музыки выступят Международный симфонический оркестр "Таврический" под управлением Михаила Голикова, Петербургский джазовый оркестр под управлением Бениамина Саруханяна, хоры Консерватории и Института культуры, концертный хор "Перезвоны", Ансамбль "Кругосвет бэнд".

О фестивале

Фестиваль "Ленинградская музыкальная весна", ведущий свою историю с 1965 года, занимает значимое место в культурной жизни города. На этих "Веснах" прозвучало много новой музыки Сергея Слонимского, Валерия Гаврилина, Андрея Петрова, Александра Кнайфеля, Галины Уствольской, Бориса Арапова, Геннадия Банщикова, Люциана Пригожина, Бориса Тищенко, Вениамина Баснера, Исаака Шварца, Владислава Успенского, Юрия Фалика, Георгия Фиртича, Сергея Баневича, Леонида Десятникова, Виктора Плешака. Фестиваль отличается высоким качеством исполнительства.