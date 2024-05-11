На Алтае на развитие туризма выделят более 78 млн

На Алтае условия отдыха значительно улучшились, появились новые достопримечательности. Несмотря на это, популярными местами среди туристов остаются город-курорт Белокуриха и туркомплекс "Бирюзовая Катунь". Регион привлекает посетителей своими заповедниками, национальными парками и уникальными алтайскими озерами.

© Poslednie-novosti.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил об этом во время открытия туристического сезона. На развитие туризма в Алтае в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году выделено 78,2 миллиона рублей.

Эти средства будут направлены на развитие национального туристского маршрута "Здравствуй, Алтай!", создание пляжных зон у рек и озер, обеспечение доступной туристической инфраструктуры для инвалидов, а также проведение различных мероприятий в сфере туризма.