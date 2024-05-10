Путешественники составили топ самых живописных озер и рек России

Байкал занял первое место в рейтинге самых живописных озёр России. Как пишут «Известия» со ссылкой на сервис «Туту», туристический поток на Байкале никогда не замирает: зимой путешественники наслаждаются красотой льда, а летом катаются на теплоходах, ходят в сибирскую баню и устраивают длительные походы по окрестностям.

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На втором месте расположилось Ладожское озеро. Одно из самых интересных направлений Ладоги – национальный парк «Ладожские шхеры» – архипелаги, состоящие из маленьких скалистых островов. На третьей строчке оказалась река Катунь. Любители экстремального туризма выбирают сплавы и рафтинг, а те, кому по нраву просто осмотр красивых мест, отправляются к месту слияния Чуи и Катуни в Республике Алтай.

В топ-5 также вошли, пожалуй, самая известная река России – Волга и Телецкое озеро в Республике Алтай, которое часто называют «русской Швейцарией».