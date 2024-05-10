В горах Сочи туристам предложат обняться и поцеловаться с альпакой

На вершинах Кавказского хребта в Сочи еще не сошел снег, но у Горной Олимпийской деревни уже припекает солнце. Здесь на высоте чуть более одного километра находится самая крупная ферма альпак в России "Пача Мама". Корреспондент "РГ" отправилась сюда, чтобы узнать, за что этих животных так любят туристы и что такое "морковный поцелуй".

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В парке несколько загонов, куда группы туристов водят по очереди, чтобы животные успели передохнуть от внимания гостей. Альпак здесь уже больше 80. Первых животных привезли в прошлом году, а зимой сюда из европейских питомников прибыли еще 60 альпак - 16 мальчиков и 44 девочки.

По словам операционного директора парка Ирины Чайкиной, дорога на курорт "Роза Хутор" заняла четыре дня. Везли их в специальном автопоезде. Причем по дороге у одной из альпак родился криа шоколадного цвета (так называют детенышей этих животных), которого назвали Федором. На месте животные прошли обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и 30-дневный карантин, в течение которого за ними круглосуточно наблюдали опытные ветеринары.

Коренным обитателям перуанских Анд в горах Сочи очень понравилось. В январе на свет уже в самом парке появился первый малыш - такой же кремовый, как и его мама Карамелька. Через полчаса девочка стояла на ногах. Ее назвали таким же сладким именем - Ириска. Малышку одели в удобную курточку, и первое время она находилась в специальном стойле вместе с мамой. Сейчас же Ириска активно гуляет с другими альпаками и осваивает окружающий мир.

Сегодня у парка, можно сказать, свой детсад: в последних числах февраля родилась еще одна кучерявая "шоколадка", а в марте - абсолютно белоснежная криа. Любопытный факт - беременность у "перуанок" длится около 11 месяцев, однако они могут ее "замораживать" на какое-то время, если им дискомфортно. Хотя в горах Сочи беременные самочки чувствуют себя прекрасно.

Заходим вместе с экскурсоводом Алисой в один из загонов. Но перед этим она рассказывает технику безопасности, причем больше безопасности для альпак.

"В первую очередь, животные не должны есть с земли. Они очень любопытные и "пылесосят" все. Проверьте, чтобы сережки хорошо были застегнуты. Альпака может умереть, если съест что-то не то, у них нежная пищеварительная система. Морковку, если она упала на землю, нужно поднимать. Сумки с печеньем, водой можно оставить в буферной зоне. С собой никакую еду не берем, кормим тем, что я дам", - говорит гид.

Альпаки - большие поклонницы моркови. Ее режут слайсами и выдают туристам, которые кормят ими животных.

"У них нет от природы верхних зубов, укусит они не могут, а морковку берут губами. Сзади их не гладим, им это не нравится, как и лошадям. Так что подходим сбоку или спереди, - продолжает Алиса. - Еще альпаки не любят, когда заносят руку над головой. Ее можно гладить по длиной шее и туловищу".

И вот наконец-то мы в вольере. Гид показывает нам технику "морковного поцелуя". Оранжевый слайс можно взять в губы и альпака тут же потянется мордой к нему, касаясь своими губами человека и забирая вожделенный кусочек. У Алисы в руках ведерко с лакомством, которое она щедро раздает гостям. Так что за полчаса, которые туристы проводят с альпаками, можно натренировать технику "морковного поцелуя". Фото и видео получаются потрясающими.

Ну и, конечно, невозможно уйти, не обнявшись с альпакой. Шерсть у нее мягкая, упругая и теплая. Весеннее солнце в горах греет довольно сильно. Периодически альпак стригут и делают им индивидуальные прически. Еще у них интересные лапы - двупалые, без копыта, но с мозолями, которые помогают им ходить по камням. Весят они обычно около 70-80 килограммов, живут около 25 лет. В основном окрас у них коричневый, кофейный, кремовый, к редким цветам относятся черный, серый и белый.

В целом экскурсия по парку длится час, после посещения альпак туристов ведут к вислоухим кроликам и горным овечкам. Их тоже можно кормить морковкой и гладить. А "звезда" загона с овцами - баран Степан, который очень любит гостей и не отпустит их, пока не выманит все лакомство.