На ВДНХ представили обновленный «Зеленый маршрут» по живописным местам

К весенне-летнему сезону ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина обновили «Зеленый маршрут» — программу длительной прогулки, во время которой можно пройтись по воздушной экотропе, полюбоваться розариями, дендрарием и другими живописными местами. Прежний список остановок расширился практически вдвое — к нему добавили еще 18 точек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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«В обновленный маршрут входят 42 локации на ВДНХ, в парке «Останкино» и ботаническом саду. Каждая из них знакомит с разнообразием природных экосистем. Начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, а затем следовать по точкам в удобном порядке», – рассказала Наталья Сергунина.

К примеру, «Зеленый маршрут» дополнили Старой Фондовой оранжереей в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина. Недавно ее открыли после реставрации. В этом историческом сооружении высажено больше семи тысяч разновидностей растений из теплых стран. Посетители увидят тропические и субтропические культуры, крупнейшую в стране коллекцию декоративных цветов, в том числе роз, пионов и георгинов.

Еще одна новая остановка — каштановая аллея, большую часть деревьев на которой с 1968 по 1989 годы высадили космонавты, вернувшиеся с орбиты на Землю. Сейчас там находится 109 каштанов.

Среди других локаций — пешеходная тропа «Лента Мебиуса» и «Большая картина полей» — система клумб, напоминающая абстрактную картину в духе полотен Василия Кандинского. В список также вошли липовая аллея, памятник И.В. Мичурину, сад пяти чувств и Новая Фондовая оранжерея.

Скачать путеводитель можно на сайте ВДНХ в разделе «Лучшее прогулочное пространство».