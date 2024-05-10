Поезд «Жемчужина Кавказа» покажет туристам красоты Дагестана

И это, как сообщил глава Минтуризма республики Эмин Мерданов, на 11 % выше аналогичного периода прошлого года.

Организацией туристической деятельности занимаются 55 туроператоров и 100 турагенстств.

Помимо этого, в Дагестане трудится свыше 150 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» функционируют около 70 проектов. В Дербенте, к примеру, реализован проект по созданию туристского кода центра города.

Для комфорта туристов планируется обустроить пешеходные дорожки к туробъектам Ахтынского, Дахадаевского, Цумадинского районов.

Будет приведен в порядок сквер Сулеймана Стальского и родник «Пуд Балах». В селе Гоор Шамильского района построят автостоянку для туристов.

В конце апреля состоялось открытие визит-центра и эколого-просветительского турцентра Самурского национального парка.

Помимо этого, в Дагестан будет курсировать турпоезд «Жемчужина Кавказа». Всего за неделю пассажиры смогут познакомиться с этим живописным регионом, его культурой, традициями и народом, полюбоваться долинами и ущельями, совершить прогулку по побережью Каспийского моря.

В Республике Дагестан туристы смогут увидеть цитадель «Нарын-Кала», Сулакский каньон, крупнейший в Европе песчаный бархан Сарыкум и другие достопримечательности. Ближайшие рейсы из Москвы - 13, 21 и 29 мая.

Эти и другие меры позволят сделать еще более привлекательным дагестанское направление российского туризма, сообщили в пресс-службе республиканского Минтуризма.

Ранее сообщалось, что в Дагестане появится аналог зарубежных курортов.