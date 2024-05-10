В Хабаровском крае расширяют рамки развития патриотического туризма

Этому новому виду туризма в канун празднования Дня Победы был посвящен круглый стол с участием представителей образования, науки, культуры и других смежных сфер деятельности.

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Как подчеркнула Ирина Зикунова, спикер облдумы, вопросы патриотического воспитания, особенно в сегодняшних реалиях, имеют важное значение.

Поэтому одним из инструментов его привития населению, особенно подрастающему поколению, может стать как раз патриотический туризм.

Оксана Лешкова, доцент кафедры МКСиТ Дальневосточного университета путей сообщения, предложила разработать новые тематические маршруты и программы для экскурсоводов и турлидеров.

Это, по ее мнению, поможет им правильно доносить информацию и сделать экскурсии более интересными для людей.

«Скоро мы анонсируем проект, который предусматривает путешествие молодых людей внутри региона по различным историческим местам», - сообщил Денис Копышков, зампредседателя комитета по делам молодежи регионального правительства.

Председатель Хабаровского регионального совета поискового движения Никита Кобзев рассказал о проводимых на территории края экспедициях, как одной из форм туристических маршрутов.

Экспедиции проводятся в Бикинский и Николаевский районы. Ребята изучают местности, где раньше проходили исторические события.

Как подчеркнули практически все выступавшие, патриотические маршруты - это не только военно-патриотическая тематика, а гораздо шире.

Пример тому - выставка «Россия» на ВДНХ, где наша страна представлена как одна семья. Этот опыт обязательно должен быть использован в Хабаровском крае, сообщает duma.khv.ru

Ранее сообщалось, что в хабаровском лагере «Олимп» появилась Аллея памяти.