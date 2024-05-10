В Краснодарском крае создали уникальный центр компетенций в сфере туризма

В Краснодарском крае по нацпроекту «Производительность труда» создали первый в России центр компетенций в сфере туризма.

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В марте центр прошел сертификацию и получил статус отраслевого. Цель этого центра заключается в помощи санаторно-курортным организациям с оптимизацией процессов и повышением конкурентоспособности.

Краснодарский край у многих ассоциируется именно с курортами, потому в регионе работают над тем, чтобы этот статус был оправдан. ОЦК сделает сервис более качественным, повысит эффективность работы компаний, задействованных в сфере туризма.

Также в регионе активно внедряют в сферу туризма лучшие практики. Уже реализованные 10 проектов охватили 8,8 тысячи номеров. Системная работа с предприятиями позволит получить экономический эффект в 1,1 млрд долларов в год.