В Челябинской области выросли цены на глэмпинги

Владельцы глэмпингов в Челябинской области сформировали ценовую политику на лето, стоимость относительно 2023 года выросла, но незначительно. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.

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«В мае туристы начали проявлять повышенную активность. Бронь шла на праздники, и уже спрашивают летние даты. Стоимость отдыха в выходной день составляет 9,5 тысячи рублей за сутки с домика. В будни — на треть дешевле. Это чуть выше, чем в 2023 году», — поделилась с URA.RU владелица глэмпинга URAL Glamp Марина Андреева.

Собеседница URA.RU отметила, что отдых в глэмпинге на озере Тургояк туристы предпочитают бронировать на два-три дня. Гости приезжают из Екатеринбурга и Челябинска. Туристам предложат туры на квадроциклах в сопровождении гида, велосипеды, при теплой погоде — сапы. Для любителей также доступна рыбалка.

На озере Аргази в начале мая рыбаки составили основной контингент отдыхающих. Управляющая объектом «Зеленый остров» Ирина Войнова рассказала URA.RU, что сам глэмпинг откроется с 24 мая из-за холодов. В предстоящие праздники приедут любители рыбалки, которые остановятся в кемпинге. Палатку можно привезти свою или взять в аренду. В первом случае стоимость аренды места составит 500 рублей за сутки, во втором совокупная услуга будет стоить 1,3 тысячи рублей.

«Первыми туристами у нас стала компания друзей, которые после ночевки ушли в горы на Таганай. Там провели еще одну ночь, а дойдя до припаркованного автомобиля у Центральной усадьбы нацпарка со стороны Златоуста, уехали домой в Челябинск. Мы стремимся развивать семейный отдых. Многие приезжают, спрашивая домики глэмпинга. Хотят быть ближе к природе: нацпарк начинается в нескольких метрах. Стоимость составит 6,5 тысячи рублей», — рассказал основатель «Таганай-сити» в поселке Магнитка Кусинского района Сергей Трусов.

Челябинские туристы предпочитают бронировать глэмпинги самостоятельно. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева пояснила URA.RU, что для туристов важно провести праздники и не разочароваться. Поскольку молодежь выбирает более активное времяпрепровождение, а пары с детьми нуждаются в тишине, перед поездкой следует заранее выяснить, на какую аудиторию рассчитан туробъект.