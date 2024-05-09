Авиакомпания «Победа» дала праздничные скидки на туристических маршрутах

Лоукостер «Победа» опубликовал «праздничную подборку» тарифов по некоторым маршрутам, в том числе популярным у туристов. Цены снижены на перелеты в одну сторону на даты с 9 по 12 мая включительно.

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Мы проверили предложения на сайте перевозчика. Отправиться из Москвы в Сочи 12 мая только с ручной кладью можно за 1,7 тыс. руб., это даже дешевле, чем анонсировано в описании акции (от 2,1 тыс. руб.). За багаж нужно доплатить 1,4 тыс. руб. (здесь и далее указана информация, актуальная по состоянию на 16:00 9 мая. – Ред.)

Столь выгодная цена доступна только на вылет в последний день длинных майских выходных. Кроме того, обратный рейс через неделю, например 19 мая, обойдется значительно дороже – от 5,7 до 9,7 тыс. руб., в зависимости от времени отправления самолета.

Перелеты из Санкт-Петербурга в Москву обещаны по ценам от 1,5 тыс. руб. Нам удалось найти только предложения за 2,9 тыс. руб. плюс 1,5 тыс. руб. за перевозку чемодана на вечерние рейсы 9 и 10 мая. На 11 мая билеты стоят от 4,3 тыс. руб., на 12-е – от 9,1 тыс. руб.

Что касается заграничных маршрутов, то минимальный доступный для бронирования тариф Москва – Абу-Даби (ОАЭ) – 5 тыс. руб. плюс 1,6 тыс. руб. за багаж. Возможно, более дешевые билеты по распродаже уже закончились.

За 3,9 тыс. руб. реально слетать из Москвы в Дубай (ОАЭ) 10 или 11 мая.

А вот возвращаться из Эмиратов через неделю, 19 мая, обойдется в копеечку: из Абу-Даби в российскую столицу – от 10,7 тыс. руб., из Дубая – от 12,5 тыс. руб.

Ранее мы писали, что билеты из Москвы в Сочи распродает авиакомпания Nordwind.