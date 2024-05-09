Эксперт Калашникова назвала города для коротких поездок на выходные

Ближайшее Подмосковье или соседние регионы — самый бюджетный и при этом интересный вариант отдохнуть в длинные выходные. Об этом рассказала гендиректор туристического агентства Светлана Калашникова.

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Эксперт посоветовала посетить мемориальный музей-заповедник «Мелихово» в Чехове или литературный музей-заповедник «Абрамцево», который расположен в Сериево-Посадском районе.

— Можно взять автобусные туры и посмотреть какие-нибудь усадьбы, сырные заводы, фабрики с выставочными залами, дегустациями, — отметила Калашникова в комментарии Москве 24.

Кроме того, Калашникова рекомендовала посетить Калужскую область. Здесь расположены страусиные фермы и парк птиц, где живут и экзотические животные, в том числе обезьяны.

Также туристам стоит обратить внимание на Тверь, Ярославль или Кострому.

Совсем скоро стартует период летних отпусков. Наиболее подходящей для хорошего и недорогого отдыха страной в теплое время года для российских туристов станет Абхазия. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии.