Туристический поезд из Москвы встретили в Волгограде казачьими песнями

В день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в город-герой прибыл туристический поезд «Победа». Волгоградцы оказали гостям из столицы теплый прием, исполнив на перроне казачьи песни.

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Тур по Волгограду для 250 путешественников из Москвы организовали в рамках проекта «Поезд Победы 9 мая». В этот четверг, 9 мая, туристы высадились на центральном железнодорожном вокзале.

Как сообщили в облэкономразвития, еще в поезде для школьников и их родителей провели экскурс в историю Волгограда. Интерактивная программа познакомила путешественников с песнями военных лет, рассказами и тематическими мероприятиями.

Уже на перроне волонтеры и профильные эксперты рассказали гостям о главных достопримечательностях и необычных локациях Волгоградской области. В рамках поездки пассажиры туристического поезда посетят музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и другие знаковые места.

Добавим, что Волгоградская область активно развивает туристический потенциал. Сейчас в регионе действует свыше 285 однодневных и многодневных туров. Ранее губернатор Андрей Бочаров определил туристическую сферу одной из ключевых точек развития региональной экономики. Мероприятия в этом направлении ведутся в том числе в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ранее «Волгоградская правда.ру» писала, что областная столица снова попала в топ-5 городов для путешествий на майские праздники.