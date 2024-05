Главные музыкальные фестивали России и мира

На горизонте уже маячит июнь, а это значит, что совсем скоро наступит пора фестивалей. Специально для тех, кто еще не определился с планами на лето или уже начал придумывать себе приключения на следующее, мы собрали список главных музыкальных эвентов мира, не забыв включить в него и российские. Подборка мероприятий мультижанровая, так что вам определенно будет из чего выбрать.

© Звук

Российские фестивали

YLETAЙ

Где: село Лагуново, Сарапульский район, Удмуртская Республика

Когда: с 11 по 14 июля

Как добраться: доехать на поезде до Сарапула, Ижевска или Агрыза на выбор, либо долететь на самолете до Ижевска. Из этих городов можно вызвать такси в село Лагуново, к месту проведения фестиваля.

Цена билета: 5500 рублей

О фестивале: Один из крупнейших рок-фестов России под открытым небом. Каждое лето с 2007 года «YLETAЙ» традиционно проводится в Удмуртии. Мероприятие длится четыре дня, и за это время на трех больших сценах успевает выступить около 100 различных артистов и групп. В этом году среди участников — «Кино», «Пикник», Lumen, «Аффинаж», Вячеслав Бутусов, «Мельница», «Пилот» и многие другие.

«Это все, конечно, здорово, — скажете вы, — но где же жить?» Если у вас нет знакомых в близлежащих населенных пунктах, то тут два варианта: купить место в кемпинге за 2000 рублей на одного человека, привезти с собой палатку и молиться на хорошую погоду, либо забронировать номер в комфортном отеле или гостинице в ближайшем городе с помощью сервиса «Отелло». В нем вы не только сможете найти наиболее приятный для себя вариант с надежной крышей и гарантированным теплом ночью, но и покрыть бонусами «Спасибо» от Сбера до 99% стоимости жилья.

Сомневаетесь, что успеете накопить? Подсказываем: подписка «СберПрайм». По ней вы сможете получать повышенные бонусы «Спасибо», а вместе с ними HiFi-стриминг Звук, онлайн-кинотеатр Okko, скидки на посещение врачей и еще множество приятностей от партнеров. Звучит выгодно? Мы тоже так думаем.

Motherland

© Cтраница фестиваля Motherland в VK

Где: Summer Stage, пространство арт-центра ARMA, Москва

Когда: с 29 по 30 июня

Как добраться: самолетом/поездом/автомобилем до Москвы, а там доехать до станции метро «Волгоградский проспект» и немножко пройтись пешком

Цена билета: 3500 рублей на оба дня, либо 1800 рублей на 29 июня и 1900 рублей — на 30-е

О фестивале: С 2013 года московский фестиваль Motherland радует поклонников независимой музыки, открывая им новые имена. Эвент вырос из одноименного паблика «ВКонтакте», и сейчас это одно из самых важных мероприятий для отечественных инди-артистов.

В 2024-м в лайнапе феста — «Свидание», «Золотые зубы», Settlers, «Перемотка», «Сироткин», Слава КПСС, «Деревянные киты», «лампабикт» и другие.

Chess & Jazz

Где: сад «Эрмитаж», Москва

Когда: 27 и 28 июля

Как добраться: все теми же самолетом/поездом/автомобилем до Москвы, а дальше доехать до станции метро «Чеховская» и дойти пешком

Цена билета: 6000 рублей

О фестивале: Если вы предпочитаете более утонченный отдых без моша на песке, то фестиваль Chess & Jazz предоставит вам такую возможность. В этом году на мероприятии выступят Анжелика Варум, «Сироткин», Zoloto, Marselle, Елка, «нееет, ты что», Минаева, Недры, AMCHI, Dizzy Dutch Duck.

Под звуки музыки на фестивале любой желающий может принять участие в шахматных баталиях и даже бросить вызов гроссмейстеру мирового уровня. Эвент радует жителей и гостей столицы с 2018 года.

STEREOLETO

© Страница фестиваля STEREOLETO в VK

Где: пространство «Севкабель Порт», Санкт-Петербург

Когда: 15 и 16 июня

Как добраться: любым удобным из уже вышеперечисленных способов до Петербурга, а после — до станции метро «Василеостровская» и оттуда на автобусе №249 или №6 на выбор

Цена билета: 3500 рублей на один день, 6000 рублей на два дня; VIP-билет — 6000 рублей, VIP-билет на два дня — 10 000 рублей

О фестивале: История петербургского STEREOLETO берет свое начало в 2002 году. Из фестиваля, знакомящего гостей с интереснейшей музыкой со всего света, он дошел до статуса одного из символов Северной столицы, затесавшись между матчами «Зенита» и разводными мостами.

За эти годы в его лайнапе побывало огромное количество разномастных артистов, от японского электронщика Fantastic Plastic Machine до русского рэпера Хаски. В 2024-м в пространстве «Севкабель Порт» выступят «Моя Мишель», «Заточка», «Обе Две», Thomaz Mraz, NEMIGA, hehehe, «Сестры» и другие.

Signal

Где: арт-парк «Никола-Ленивец», деревня Кольцово, Калужская область

Когда: с 15 по 19 августа

Как добраться: В прошлом году фестиваль организовывал трансфер для желающих за 1700 рублей от станции метро «Филатов Луг» в Москве. Вероятно, в этом году будет нечто похожее, но на всякий случай вот другие варианты: на такси из Москвы примерно за 3-4 часа или на электропоезде от Киевского вокзала до станций Малоярославец, Калуга-1, Калуга-2, Кондрово (Говардово), а оттуда добраться на такси до фестивального центра «Кольцово».

Цена билета: 9400 рублей на все дни, 35 200 рублей — для группы из четырех человек, Priority — 18 000 рублей

О фестивале: Фестиваль электронной музыки в России, известный не только своей обширной программой и четырьмя сценами, но и арт-объектами. С 2017 года Signal традиционно проходит в «Никола-Ленивце» — крупнейшем арт-парке Европы, расположенном в Калужской области.

Пикник «Афиши»

© Страница фестиваля Пикник «Афиши» в VK

Где: «Олимпийский комплекс "Лужники"», Москва; Елагин остров в Санкт-Петербурге

Когда: 3 и 4 августа (Москва), 10 и 11 августа (Санкт-Петербург)

Как добраться: самолетом/поездом/автомобилем до Москвы и Петербурга, а там — до станций метро «Лужники» и «Крестовский остров» соответственно

Цена билета: 3500 рублей на один день и абонемент на два дня за 6500 рублей для Москвы; 3000 рублей на один день и 5000 рублей на два дня для Петербурга

О фестивале: Мероприятие, организованное изданием «Афиша», за время своего существования зарекомендовало себя как одно из крупнейших в СНГ. Фест проводился с 2004-го по 2019-й в Коломенском, радуя посетителей впечатляющим лайнапом. В разные годы на Пикнике выступали Blur, The Chemical Brothers, Franz Ferdinand, Pet Shop Boys и многие другие музыканты.

Во время пандемии фестиваль ушел на перерыв, и в этом году он возвращается в честь своего 20-летия. Полный список артистов пока что неизвестен, однако среди уже объявленных есть хорошо знакомые многим имена и названия: Эрика Лундмоен, Dose, THE DAWLESS, FEDUK, «ЛАУД», Boulevard Depo, масло черного тмина.

«Дикая Мята»

Где: поселок Бунырево, Алексинский район, Тульская область

Когда: с 14 по 16 июня

Как добраться: на авто, электричке или автобусе, а также можно воспользоваться автобусными турами и официальными трансферами фестиваля из Москвы и от станции Тарусская, о которых будет объявлено позднее на официальном сайте

Цена билета: 6500 рублей, 12 000 рублей — билет для двоих, 3250 рублей — детский билет, 15 000 рублей — семейный билет 2+1, 18 000 рублей — семейный билет 2+2

О фестивале: Мероприятие, проводящееся с 2008 года, изначально было посвящено этнической музыке и шло один день, однако со временем оно разрослось до трехдневного мультиформатного фестиваля. Среди заявленных артистов в 2024-м — The Hatters, Хаски, Антоха МС, элли на маковом поле, «Дайте танк (!)», polnalyubvi, Найк Борзов, «ГУДТАЙМС» и другие.

VK Fest

© Страница фестиваля VK Fest в VK

Где: этнопарк «Ватан», Уфа; Татышев остров, Красноярск; Медальная площадь, Сириус (Сочи); Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург; «Лужники», Москва

Когда: 1 июня (Уфа), 8 июня (Красноярск), 15 июня (Сириус (Сочи)), 29−30 июня (Санкт-Петербург) и 13−14 июля (Москва)

Как добраться: самолетом/поездом/автомобилем до нужного города. В Уфе, Красноярске и Сириусе (Сочи) вас выручат автобусы. В Петербурге нужно будет доехать до станции метро «Беговая» и немножко пройтись, а в Москве — до уже знакомой станции «Лужники».

Цена билета: 2000 рублей — входной, 8000 рублей — «вездеход», 600 рублей — детский (Уфа); 3000 рублей — входной, 11 000 рублей — «вездеход», 900 рублей — детский (Красноярск); 2500 рублей — входной, 8500 рублей — «вездеход», 900 рублей — детский (Сириус (Сочи)); от 900 до 9100 рублей на один день, от 1500 до 17 100 рублей на все дни (Санкт-Петербург); от 1100 до 12 600 рублей на один день, от 1900 до 24 100 рублей на все дни (Москва).

О фестивале: VK Fest, стартовавший в 2015 году усилиями соцсети «ВКонтакте» и «Радио Рекорд», традиционно собирает в своем лайнапе популярных артистов. Грядущие эвенты не стали исключением. На фесте выступят XOLIDAYBOY, OG Buda, Баста, «Моя Мишель», Клава Кока, Ольга Бузова, «Звери», Dabro и многие другие.

«Нашествие»

Где: неизвестно

Когда: лето 2025

Как добраться: пока что загадка

Цена билета: неизвестна

О фестивале: Крупнейший в России фестиваль русскоязычной рок-музыки под открытым небом имеет богатую историю: он проводится с 1999 года. К сожалению, последние несколько лет эвент все никак не может состояться по разным причинам. 2024-й не стал исключением, так что желающим попасть на «Нашествие» остается только ждать 2025-й и верить в чудеса — иногда они все же случаются.

Dobrofest

© Александр Коваль/страница фестиваля Dobrofest в VK

Где: неизвестно

Когда: с 3 по 5 июля 2025 года

Как добраться: пока что загадка

Цена билета: неизвестна

О фестивале: Еще один большой опен-эйр, сообщивший о вынужденном переносе на следующий год. С 2010 года Dobrofest, на сценах которого органично уживались рок-группы и хип-хоп-артисты, традиционно проводился на аэродроме Левцово под Ярославлем, однако скоро он обзаведется новой площадкой. Причину переезда организаторы раскрывать не стали, однако пообещали, что фест пройдет с 3 по 5 июля 2025 года.

Зарубежные фестивали

Glastonbury

Где: ферма Worthy Farm вблизи города Гластонбери, Великобритания

Когда: с 26 по 30 июня

О фестивале: Знаменитый британский фест берет свое начало в 1970 году. Прежде всего он известен своими впечатляющими рок-шоу, однако в рамках мероприятия также проходят выступления танцевальных, театральных и цирковых артистов, создаются инсталляции художников.

Лайнап грядущего мероприятия пестрит громкими именами: от Дуа Липы и Coldplay до Bonobo и Justice.

Rock am Ring

Где: автодром «Нюрбургринг», Нюрбург, Германия

Когда: с 7 по 9 июня

О фестивале: Впечатляющее рок-событие, на котором выступают главные звезды жанра, проводится с 1985 года в Германии и ежегодно собирает огромное количество любителей тяжелой музыки со всего мира. В 2024-м на сцену Rock am Ring выйдут Кори Тейлор, Queens of the Stone Age, Beartooth, Green Day, BABYMETAL, Parkway Drive, Måneskin, Bad Omens и другие.

Tomorrowland

© Mauricio Santana/Getty Images

Где: Бом, Бельгия

Когда: с 19 по 28 июля

О фестивале: Один из главных эвентов в мире электронной музыки проводится в Бельгии, США и Бразилии. Tomorrowland начал свою историю в 2005 году и дошел до того момента, когда билеты на него раскупаются всего за несколько минут. Сейчас это, пожалуй, лучшее место, чтобы открыть свое сердце электронике во всем ее многообразии.

Sziget

Где: остров Обуда, Будапешт, Венгрия

Когда: с 7 по 12 августа

О фестивале: С 1993 года мультижанровый фестиваль Sziget ежегодно проводится на острове Обуда в центре Будапешта. Это мероприятие требует немалой выдержки, поскольку длится шесть дней, а музыкально-культурная программа продолжается сутки напролет. Однако оно того стоит: вас ждет впечатляющая подборка артистов, в которой есть место как набирающим популярность, так и находящимся на пике музыкантам.

Lollapalooza

Где: Грант-парк, Чикаго, штат Иллинойс, США

Когда: с 1 по 4 августа

О фестивале: В лайнапе проводящегося с 1991 года чикагского фестиваля можно встретить как представителей хеви-метал-сцены, так и хип-хоп-звезд. Яркое свидетельство успеха Lollapalooza — к началу 2024 года мероприятие разрослось до восьми площадок. К Чикаго присоединились Берлин, Сан-Паулу, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Париж, Стокгольм и Мумбаи.

В этом году в лайнапе домашнего эвента в Чикаго можно встретить такие имена, как Tyler, The Creator, Stray Kids, Blink-182, Future, Metro Boomin и ну очень многие другие.

Primavera Sound

© Xavi Torrent/Getty Images

Где: Барселона, Испания; Порту, Португалия

Когда: 29 мая по 2 июня (Барселона); с 6 по 8 июня (Порту)

О фестивале: Стартовавший в Барселоне в 2001 году фест уже давно не ограничивается одной Испанией. Но именно на летние дни выпадает его домашний эвент, а также шоу в Португалии. С 29 мая по 2 июня в Барселоне и с 6 по 8 июня в Порту выступят как звезды мирового масштаба, так и пока что неизвестные широкой публике артисты. Тем интереснее будет открыть для себя нечто новое, при этом насладившись сетами любимых музыкантов.

Fuji Rock Festival

Где: горнолыжный курорт Наэба, префектура Ниигата, Япония

Когда: с 26 по 28 июля

О фестивале: Не самый очевидный вариант, но весьма колоритный и интересный — мультижанровый фестиваль, проходящий на японском горнолыжном курорте Наэба. В лайнапе в этом году — SZA, Omar Apollo, Пегги Гу и множество звезд локальной сцены.

Montreux Jazz Festival

© Lionel Flusin/Getty Images

Где: берег Женевского озера, Монтре, Швейцария

Когда: с 5 по 20 июля

О фестивале: Настоящий праздник для поклонников джаза, с 1967 года проводящийся в швейцарском городе Монтре. В разные годы на нем выступали Майлз Дэвис, Нина Симон и Элла Фицджеральд. Сейчас же на мероприятии играют не только джаз, но и блюз, соул и рок.

Donauinselfest

Где: остров Донауинзель, Вена, Австрия

Когда: с 14 по 16 июня

Цена билета: бесплатно

О фестивале: Крупный европейский опен-эйр особенно притягателен для посетителей в силу того, что попасть на него может любой желающий. Да, он правда бесплатный. В разные годы на фестивале выступали Scorpions, Cro, Taio Cruz и другие.

Summerfest

Где: Милуоки, штат Висконсин, США

Когда: с 20 июня по 6 июля

О фестивале: Американский мультижанровый эвент с богатой историей базируется в Висконсине и радует своих гостей аж с 1968 года. За десятилетия его существования в лайнапе побывали Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Бритни Спирс, Linkin Park и Nine Inch Nails. В этот раз там будут выступать Лил Узи Верт, Maroon 5, Карли Рэй Джепсен, Лил Яти, SZA и множество других ярких артистов.

Как вы могли заметить, у зарубежных фестивалей нет инструкций по проезду, поскольку это могут быть ну слишком сложные и зависящие от кучи индивидуальных факторов схемы. Но не спешите расстраиваться, потому что мы знаем, как можно снизить траты на авиаперелеты. Тут вам на помощь вновь придут бонусы «Спасибо» от Сбера. Их можно конвертировать в приложении или на сайте в мили «Аэрофлот Бонус», сделав цену на билеты, например, до Армении или Турции более приятной, а там уже и до европейских фестивалей рукой подать.

Для тех же, кто планирует путешествие на российские эвенты на поезде, «Спасибо» также можно перевести в баллы РЖД. Ваши мечты о приключениях гораздо доступнее, чем могло казаться.

Чтобы получать как можно больше бонусов «Спасибо», а также миллионы треков и сотни фильмов в дорогу, не забудьте оформить подписку «СберПрайм». Для всех читателей Звук Медиа действует специальное предложение. Жмите на кнопку ниже и забирайте вместе с доступом к платформе приятные бонусы от сервисов-партнеров.