В Москве запустят экскурсионные туры "Неизвестное метро" 19 мая

Музей транспорта Москвы продолжает цикл экскурсий по столичному метрополитену и 19 мая запускает проект "Неизвестное метро". Новая экскурсия посвящена загадкам метро и включает посещение станций, которые редко попадают в маршруты москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

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"Московский метрополитен - это одна из самых развитых транспортных систем в мире. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строятся и открываются новые станции, которые позволяют москвичам передвигаться по городу еще быстрее и комфортнее. Мы устремлены в будущее, но бережно храним память о прошлом. О том, какие исторические артефакты находятся в метро, можно узнать на новой экскурсии Музея транспорта Москвы", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Участники новой экскурсии смогут узнать, на какой станции можно увидеть настоящий исторический слайд-фильм, как менялись фрески и мозаики в контексте исторических событий, где на старых мозаиках можно увидеть настоящий мобильный и ноутбук, где отыскать итальянские Помпеи и выходы в никуда, а также секрет Смоленского метромоста. Кроме того, гости заглянут в легендарный буфет и отыщут буфет-призрак.

"Многие жители столицы считают, что экскурсии в Московское метро - это развлечение для туристов. Их можно понять, горожане начинают изучать архитектуру и культурный феномен метро с детства. На нашей новой экскурсии мы готовы удивлять даже тех, кто считает себя знатоком "подземных дворцов" и предлагаем открыть для себя новые, неизвестные ранее детали: египетские шествия, русское зодчество, античные храмы, опричный двор, утраченных вождей, гермозатворы как искусство и многое другое", - добавила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Экскурсии будут проводиться по воскресеньям в 14:00 мск. Продолжительность составит 1,5 часа. Место встречи - станция метро "Киевская" Кольцевой линии, торец у портрета В. И. Ленина. Окончание экскурсии - павильон станции метро "Арбатская". Приобрести билет можно на сайте Музея транспорта Москвы.