Слетать в мае из Москвы в Сочи предлагается за 4 тысячи рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене варианты авиаперелетов из Москвы в Сочи на ближайшие даты.

Например, отправиться в курортный город экономклассом авиакомпании Nordwind 12 мая, обратно – 25-го можно за 4,2 тыс. руб., за багаж нужно доплатить 2,9 тыс. руб. (здесь и далее указано наличие билетов и цены, актуальные по состоянию на 19:00 8 мая. – Ред.).

Лишь на 100 руб. дороже, в 4,3 тыс. руб., обойдется перелет из российской столицы днем ранее, обратно – так же, 25 мая.

За ту же сумму можно купить авиабилеты на 11 или 12 мая с обратным вылетом через 3 недели – 31 мая.

Как видим, доступные тарифы приходятся на последние даты длинных майских выходных. По окончании праздников спрос на поездки на отдых снижается и авиакомпаниям приходится стимулировать его спецпредложениями.

Ранее мы писали, что «Аэрофлот» анонсировал на летний сезон рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи – 167 в неделю, что на 23% больше, чем годом ранее. Увеличение частоты вылетов может привести к удешевлению авиабилетов. Но пока на «низкие» даты середины мая нацперевозчик не балует пассажиров спецпредложениями. Места на рейсах из российской столицы в Сочи с отправлением туда 12 мая, обратно – 25-го стоят вдвое дороже, чем у Nordwind, – от 8,6 тыс. руб., доплата за багаж – 4 тыс. руб.