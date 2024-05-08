Что посмотреть в Сочи за выходные

В апреле 2024 года мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в туристический сезон — с мая по сентябрь — курорт планирует принять более 4,6 миллиона туристов. Традиционно этот город становится одним из самых популярных направлений для путешествий по России — и неспроста. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: летом — благоустроенные пляжи и чистое море, зимой — осмотр знаковых мест и достопримечательностей, в любой сезон — активный отдых. «Лента.ру» рассказывает, как провести в Сочи незабываемые выходные.

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Сочи — крупнейший курорт России, береговая линия которого вытянута более чем на 100 километров вдоль Черного моря. В состав Сочи входят четыре района: Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский, а также поселки Красная Поляна и Дагомыс. Все они составляют единое муниципальное образование — город-курорт Сочи.

Самым дорогим и престижным местом для отдыха считается Центральный район. Именно здесь находятся Морской вокзал, Зимний театр, парк «Дендрарий», а еще дорогие рестораны и фешенебельные гостиницы. В остальных районах жилье и питание будут стоить дешевле, но и инфраструктуры там меньше.

Впрочем, совсем не обязательно ехать в Сочи надолго: здесь можно отдохнуть в выходные, весело провести праздники или просто на пару дней сменить обстановку.

В этой статье расскажем, как добраться до летней столицы России и по каким достопримечательностям там прогуляться.

Как добраться до Сочи

На самолете

Самый быстрый и удобный способ добраться до Сочи — это прилететь на самолете. Из Москвы и других крупных городов России ежедневно отправляются рейсы в международный аэропорт Сочи.

Цена: цены на авиабилеты из Москвы в Сочи стартуют от 5000 рублей, из Санкт-Петербурга — от 6000.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» пиар-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик, добраться до Сочи из Москвы на самолете можно меньше чем за четыре часа, из Петербурга — за четыре с половиной часа.

На поезде

Расстояние между Москвой и Сочи составляет 1363 километра, поэтому время в пути даже на самом быстром поезде займет почти сутки — 22 часа 37 минут. На самом медленном поезде можно добраться за один день и почти 18 часов.

Из Санкт-Петербурга поезда в Сочи ходят дольше и реже: прямых рейсов всего три, доехать на быстром поезде можно за один день и почти 13 часов, остальные два идут более двух суток.

Цена: минимальная стоимость железнодорожного билета из Москвы в Сочи составляет 4500 рублей в плацкарте, от 24 тысяч рублей в СВ и около 96 тысяч рублей в вагоне класса люкс. Из Петербурга в плацкарте можно доехать минимум за 5500 рублей, в СВ — за 34 тысячи.

На автомобиле

Путь на автомобиле до Сочи из Москвы составляет 1600 километров и проходит по трассам М4 «Дон» (от Москвы до берега Черного моря) и М27 (Джубга — граница с Абхазией). Среднее время в пути — примерно 24 часа, что соответствует двум дням с промежуточной ночевкой. Из Санкт-Петербурга проехать нужно будет 2300 километров, среднее время в пути — 33 часа.

Примерная цена: бензин на поездку из Москвы — 5000-10 000 рублей, ночевка — 4000-5000, еда — 3000, платная дорога — 3000. Итого: не менее 15 000 рублей в одну сторону.

Для семьи из трех-четырех человек этот вариант значительно дешевле, чем другие, но сложнее и дольше. В стоимость поездки придется закладывать не только цены на бензин, но и ночевки в отелях по дороге, приемы пищи, транзитные остановки и платные участки трассы.

На автобусе

Из Москвы в Сочи ходят и автобусы. Минимальное время в пути из столицы составляет около 24 часов. Из Петербурга этим видом транспорта напрямую добраться не получится.

Цена: из Москвы — от 8000 рублей.

Что посмотреть в Сочи за выходные

Природные достопримечательности

Парк «Ривьера»

Где находится: Сочи, микрорайон Центральный, улица Егорова, 1/6

Часы работы: ежедневно с 6:00 до 23:00

Стоимость посещения: бесплатно, стоимость аттракционов — от 100 рублей

Парк «Ривьера» — исторический парк почти в центре города, основанный еще в 1898 году и реконструированный по программе реновации. Кроме огромного количества аттракционов, здесь собрана уникальная дендрологическая коллекция: более 240 видов растений. Многие из них цветут и зимой.

Представитель туроператора Fun And Sun Ольга Иванова в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнула, что парк «Ривьера» также может похвастаться самым большим розарием в России.

Самый большой розарий России насчитывает более шести тысяч роз 33 сортов. Также там произрастает самшит, есть цветочный лабиринт и сад ароматов, где собраны семь пахнущих сортов цветов со всего мира.

Пляж «Ривьера»

Где находится: Сочи, Ривьерский переулок, 6

Часы работы: ежедневно, 8:00-20:00

Стоимость посещения: вход на пляж бесплатный, аренда шезлонга — 300 рублей, матраса — 100 рублей в день, водный спорт — от 400 рублей

Недалеко от парка находится одноименный муниципальный пляж, организованный на месте бывшего санатория «Кавказская Ривьера», который построили еще до Революции 1917 года. Пляж недавно реконструировали, сегодня здесь есть бесплатная анимация для детей, воркаут-площадка, амфитеатр и корт для игры в теннис и волейбол.

Обязательно стоит посетить смотровую площадку, также в парке есть зоны с шезлонгами, где можно позагорать, насладиться закатом или ночным небом.

Парк «Дендрарий»

Где находится: Сочи, курортный проспект, 74

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 17:00

Стоимость посещения: дети до семи лет — бесплатно, 7- 14 лет — 150 рублей, взрослые — 320 рублей

Территория парка «Дендрарий» охватывает более 40 гектаров. На такой внушительной площади располагается коллекция из тысячи растений и деревьев со всех уголков мира.

Ольга Иванова подчеркнула, что «Дендрарий» входит в Сочинский национальный парк — огромную зеленую территорию площадью около 200 тысяч гектаров. Там протекают девять рек, впадающих в Черное море. В числе жителей парка — 95 видов животных и более 50 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ.

Район Адлер

Район Адлер — это воздушные ворота Сочи, ведь именно там располагается международный аэропорт. Кроме того, это отличное место для прогулок и отдыха.

Добраться до Адлера из центра Сочи не трудно — можно поехать на общественном транспорте или взять такси. По словам Дарьи Шулик, сам по себе район очень компактный, но с развитой инфраструктурой: там можно найти кафе и рестораны, магазины и рынок, салоны красоты и бутики, а также разнообразные пляжи — как песчаные, так и с каменистым берегом.

Закаты на пляжах Адлера считаются одними из самых живописных.

Кроме того, недалеко от Адлера расположен поселок Сириус, раньше бывший частью Адлерского района. Здесь находится образовательный центр «Сириус», Олимпийский парк и стадион «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в 2014 году.

Парки развлечений

Тематический парк развлечений «Сочи Парк»

Где находится: поселок городского типа Сириус, тематический парк «Сочи-Парк»

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Стоимость посещения: единый билет на гостя ростом выше 107 сантиметров (взрослого или ребенка) на один день — 1,9 тысячи рублей / на два дня — 2,9 тысячи рублей

«Сочи Парк» — это самый крупный парк аттракционов в России, который предлагает широкий спектр развлечений по мотивам русских народных сказок. Стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона и различных акций.

В 2024 году парку исполняется 10 лет

В честь юбилея здесь откроют два новых аттракциона: воздушно-гоночный «Соловей-разбойник» и семейную горку «Богатырская застава» (американскую горку плюс вращательный аттракцион).

Пиар-менеджер сервиса бронирования отелей МТС Travel Анастасия Яковлева в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что весна — лучшее время для посещения «Сочи парка». Дело в том, что позже, в летнюю жару, стоять в очередях на аттракционы будет довольно изнурительно.

Аквапарк «АкваЛоо»

Где находится: Сочи, улица Декабристов, 78Б Часы работы: с 10:00 до 21:00 Стоимость посещения: детский билет — от 1350 до 1800 рублей, взрослый — от 2200 до 2500 рублей

«АкваЛоо» — это крупнейший аквапарк Сочи, расположенный в районе Лоо. Его площадь составляет семь квадратных километров. Там есть захватывающие горки (большинство доступны для детей старше 12 лет), бассейны с гигантскими волнами, зоны для расслабления и множество других водных аттракционов.

Комплекс делится на две зоны: крытую всесезонную и открытую летнюю. Кроме горок и бассейнов, можно посетить финскую сауну, русскую баню (и даже попариться в ней с веником) и соляную комнату.

Активный отдых

Горнолыжный комплекс «Красная Поляна»

Где находится: село Эстосадок, улица Горная Карусель, 5

Часы работы: круглосуточно

Стоимость посещения: прогулочный билет на канатную дорогу от Поляны 540 до Поляны 2200 для взрослых — 2,1 тысячи рублей, для детей — 1,3 тысячи рублей

Курорт «Красная Поляна» — это горнолыжный комплекс, расположенный в живописном горном районе на высоте около 550 метров над уровнем моря, в 64 километрах от центра Адлера. Здесь нет моря, зато есть трассы для катания на лыжах и сноуборде, горные качели, зиплайны, джиппинг, баджи-джампинг, парапланы и другие экстремальные развлечения.

До Олимпиады-2014 Красная Поляна была небольшим поселком, а сегодня это один из самых престижных курортов страны. Горнолыжный сезон здесь длится с ноября по май, а летом можно отдохнуть в спа-отеле, отправиться в горный поход и посетить заповедник с животными. А еще в «Красной Поляне» много видовых ресторанов с необычной концепцией и кухней: здесь можно попробовать традиционные кавказские, русские, итальянские, азиатские, американские и даже горные блюда.

Гора Большой Ахун

Где находится: Сочи, микрорайон Малый Ахун

Большой Ахун — гора, пользующаяся популярностью у туристов, несмотря на ее относительно небольшую высоту, всего 663 метра. Однозначно стоит посетить старую смотровую башню и колесо обозрения, оно находится прямо на вершине.

Еще одна известная достопримечательность этого места — заброшенный ресторан «Ахун», большое здание в стиле сталинского ампира с сохранившейся ротондой. Несмотря на то, что ресторан давно закрыт, туристы приходят сюда, чтобы насладиться его былым величием и понаблюдать, как природа постепенно возвращает себе это место.

Чтобы добраться туда, следует ориентироваться на указатель к смотровой башне на горе Ахун: дорога к башне поворачивает налево, а путь к ресторану ведет в сторону леса, направо.

Кстати, облюбовали роскошное заведение советского общепита и поклонники мистики: существуют легенды, что ресторан проклят (он якобы находится на высоте 666, а не 663 метра), что здесь обитают призраки, что ресторан был закрыт из-за масштабного пожара с большим числом жертв. Однако все это не подтверждается никакими официальными источниками.

Набережная Сочи

Где находится: Сочи, Приморская улица

Часы работы: круглосуточно

Стоимость посещения: бесплатно

Набережная Сочи — это пешеходный променад вдоль моря, от проспекта Пушкина к Морскому вокзалу. Ее протяженность составляет около двух километров.

Вдоль набережной расположено множество ресторанов, в которых готовят блюда кавказской кухни, а также свежую рыбу и морепродукты.

С набережной можно спуститься на пляжи, чтобы покормить чаек или проводить закат. Особенно красивые виды у Морского вокзала, здание которого считается визитной карточкой города, — Анастасия Яковлева пиар-менеджер.

Что посмотреть в окрестностях Сочи

Олимпийский парк

Где находится: поселок городского типа Сириус, Олимпийская площадь

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 00:00

Стоимость посещения: бесплатно

Олимпийский парк притягивает туристов и местных жителей своим масштабом и потрясающими видами. Между объектами парка — олимпийской ареной «Фишт», ледовым дворцом спорта «Айсберг», стадионом «Шайба» и другими сооружениями — можно прогуляться или проехаться на электросамокате или на электромобиле с водителем.

Парк особенно впечатляюще смотрится вечером, когда включается подсветка. Также по вечерам регулярно проходит шоу «Поющих фонтанов» — 264 фонтана высотой от 30 до 70 метров «танцуют» в такт музыке разных жанров.

Парк «Южные культуры»

Где находится: поселок городского типа Сириус, Цветочная улица

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 17:00

Стоимость посещения: дети до семи лет — бесплатно, 7-14 лет — 150 рублей, взрослый — 300 рублей

Еще одно место с прекрасным видом — парк «Южные культуры» в районе Сириус. Помимо отдыха в тени огромных деревьев, раз в 30-40 минут там можно наблюдать, как заходят на посадку самолеты, поскольку рядом с парком располагается глиссада на подходе к аэропорту Сочи.

Мини-путешествие в Абхазию

Граница с Абхазией проходит по реке Псоу, что восточнее поселка Сириус. Из Сочи до Абхазии можно добраться на поезде, на автобусе или маршрутке, также можно взять такси или заказать трансфер.

Автобусы и маршрутки до КПП «Псоу» (граница России и Абхазии) довезут к месту назначения примерно за час, учитывая ожидание рейса.

Цены. Билет на автобус стоит 20 рублей с человека, на маршрутку — примерно 40 рублей. Электричка Адлер — Абхазия идет с железнодорожного вокзала Адлера, в пути до границы 30-40 минут, стоимость билета от 300 рублей.

Туристы едут в Абхазию, чтобы искупаться в чистом море, полюбоваться горами, а также попробовать спелые фрукты и овощи. Кроме того, там есть минеральные и термальные источники, целебные грязи, водопады, пещеры, горные реки и озера, а сам отдых в Абхазии считается довольно бюджетным. Наконец, россиянам для путешествия в эту страну не нужна виза — достаточно российского паспорта.

Весной благодаря сниженному туристическому трафику поездка в Абхазию из Сочи на 1-2 дня (как обычно делает большинство туристов) будет комфортнее: в апреле и мае, как правило, меньше очереди при прохождении границы, — Ксения Андрианкова, руководитель проекта «Экскурсионные туры».

Детали

Жилье

В Сочи множество вариантов жилья для туристов: от гостевых домов до люксовых гостиниц. Анастасия Яковлева отметила, что забронировать отель в Сочи на весенне-летний сезон можно в среднем за 9,2 тысячи рублей в сутки на двоих. В Адлере средний ценник составляет 8,6 тысячи рублей в сутки. При этом туристам доступен и бюджетный сегмент.

Остановиться в трехзвездочном отеле на берегу моря получится по цене от 2,5 тысячи рублей за ночь в двухместном номере, — Дарья Шулик, пиар-менеджер.

Еда

Сочи — не самый дешевый курорт, поэтому приготовьтесь к тому, что цены в местных ресторанах будут на московском уровне, а то и выше. Среди наиболее популярных заведений общепита в городе — D.O.M, «Восточный квартал», «Баран-Рапан», «Белые ночи», «Плакучая ива», «Дельфин и Русалка», «Мидийное Место».

«В качестве сувениров из Сочи стоит привезти местные деликатесы — сухую аджику, чурчхелу, копченый сыр и барабульку. Они помогут вам продлить впечатления от отдыха в этом прекрасном месте», — советует эксперт.

Проезд

Если вы сняли жилье в центре Сочи и выезжать за пределы этого района не планируете, то скорее всего можно обойтись и без транспорта. А вот путешествовать между центром Сочи и Адлером пешком не получится — районы находятся далеко друг от друга.

Так, проезд в общественном городском транспорте Сочи будет стоить от 40 рублей, электричка Сочи — Адлер — от 144 рублей, междугородний автобус — от 300 рублей (но в Адлер ходят и некоторые внутригородские сочинские автобусы).