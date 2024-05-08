Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с 28 мая

Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с конца мая, говорится в официальном сообщении Росавиации. Аэропорт возобновил работу с 3 мая.

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"Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая. К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings", - отмечается в сообщении по итогам рабочей встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, главы Калмыкии Бату Хасикова и гендиректора Red Wings Евгения Солодилина. "Элиста - первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача - поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе. Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден, республика обладает большими перспективами для развития туризма", - отметил Ядров.

Первый рейс состоится 28 мая в аэропорт Жуковский Московской области, его совершит авиакомпания Red Wings. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Хасиков по итогам рабочей встречи с Ядровым, на которой обсуждался вопрос возобновления регулярных рейсов из воздушной гавани.

"Встретился с руководителем Росавиации Дмитрием Викторовичем Ядровым. Обсудили вопрос возобновления регулярных рейсов нашего аэропорта. Уже 28 мая запустим первый маршрут из Элисты в аэропорт Жуковский Московской области с авиакомпанией Red Wings. Будем расширять авианаправления, чтобы наши земляки могли путешествовать с комфортом", - написал Хасиков.

В 2022 году было принято решение о временном закрытии 12 аэропортов на юге и в центральной части России на фоне проведения СВО. Также в 2023 году обсуждалась идея возобновления работы аэропорта Краснодара, но сейчас он остается закрытым.