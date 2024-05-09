В Калининградской области станет больше пляжей с «Синим флагом»

В этом году ещё семь пляжей Калининградской области получат сертификат «Синий флаг», подтверждающий чистоту морской воды. Об этом сообщили в АТОР.

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Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что в регионе 17 оборудованных муниципальных морских пляжей общей длиной 6,5 км. пять из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями. В планах правительства — увеличить количество пляжей до 19, из которых десять будут отмечены сертификатом «Синий флаг». В прошлом году таких было всего три («Лесной», «Малиновка» и «Роза ветров»).

Приморские муниципалитеты (Янтарный, Балтийский, Пионерский и Зеленоградский округа) сейчас активно проводят классификацию семи пляжей в соответствии с системой, утверждённой Ростуризмом.

Какие пляжи готовятся получить «синий флаг»:

«Центральный» (МО «Янтарный городской округ»)

«Янтарный» (МО «Янтарный городской округ»)

«Гнездо» (МО «Зеленоградский муниципальный округ»)

«Резиденция» (МО «Зеленоградский муниципальный округ»)

«Центральный» (МО «Балтийский городской округ»)

участок пляжа № 1 (МО «Пионерский городской округ»)

участок пляжа № 2 (МО «Пионерский городской округ»)

«К началу сезона на всех официальных пляжах Калининградской области будут проведены водолазные обследования, взяты пробы воды и песка, проведены проверки готовности пляжей Центром ГИМС МЧС России по Калининградской области, получены акты обследования и заключения Роспотребнадзора», — уточнили власти.

Российская система оценки пляжей делится на три категории. Начальная — «Жёлтый флаг». Такие пляжи должны иметь спасательные посты, спасательные круги, пункты связи с экстренными службами, туалеты и кабинки для переодевания. Вторая категория — «Зелёный флаг» — предусматривает наличие медпункта, шезлонгов, детских и спортивных зон, парковки. «Синий флаг» получают пляжи с доступной средой для людей с инвалидностью и аттракционами в специальной зоне. Подтверждать квалификацию нужно каждые два года.

Три пляжа Зеленоградска получили «Синий флаг» в прошлом году.