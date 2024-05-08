Сфера туризма в Забайкалье заработала несколько миллиардов за год

Туристическая сфера Забайкальска заработала 2,44 миллиарда рублей за год, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

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Как рассказала глава министерства Жаргалма Бадмажапова, это на 43% больше, чем в 2022 году, тогда он ставил 1,7 миллиарда.

Ранее сообщалось, что самым популярным местом отдыха в Забайкалье признали Ивано-Арахлейский парк. Также жители региона стали чаще выбираться в соседние города или районы, а не лежать на диванах.