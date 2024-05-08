Турэксперт назвал вариант бюджетного отдыха на вторые майские выходные

Москвичей ждут последние четыре дня майских праздников, которые можно успеть потратить на спонтанное мини-путешествие.

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Москва 24 выяснила у турэкспертов, куда съездить на пару дней, не потратив на это весь семейный бюджет.

Варианты сэкономить

Бюджетные пакеты по самым популярным у туристов направлениям сейчас не найти – например, уже в конце апреля билет на самолет в Сочи мог стоить порядка 40 000 рублей, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Однако, по его словам, в пределах 30 000 на двоих еще можно отдохнуть в Санкт-Петербурге.

"Билет на плацкарт из Москвы и обратно обойдется примерно в 10 000 рублей на двоих", – сказал он.

Проживание можно найти за 5 000 в сутки, правда, не прямо в центре города, и за эти деньги, вероятно, будут только завтраки.

Алексан Мкртчян

вице-президент Альянса туристических агентств России

Более бюжетный вариант для последних четырех дней майских праздников – путешествие по Золотому кольцу. Причем экономнее будет отправиться на отдых на машине, отметил эксперт.

"Можно съездить во Владимир, Суздаль, Углич, а жить в недорогих гостиницах: сейчас вполне реально найти номер за 4 000 рублей в сутки", – уточнил он.

Мкртчян подчеркнул, что в центре Владимира или Суздаля проживание, конечно, будет дороже, но на окраине можно найти неплохие варианты, которые будут дешевле на 40–50%.

При этом на будущее турэксперт посоветовал все же планировать отдых заранее, чтобы находить интересные варианты за сравнительно небольшую стоимость.

Что посмотреть

Ближайшее Подмосковье или соседние регионы – действительно самый бюджетный и при этом интересный вариант отдохнуть в длинные выходные, рассказала гендиректор туристического агентства Светлана Калашникова.

Например, по ее словам, экскурсия до мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово" (город Чехов) или литературного музея-заповедника "Абрамцево" (Сергиево-Посадский район) обойдется жителям столицы до 5 000 рублей на человека.

Можно взять автобусные туры и посмотреть какие-нибудь усадьбы, сырные заводы, фабрики с выставочными залами, дегустациями.

Кроме того, Калашникова рекомендовала рассмотреть Калужскую область: там есть страусиные фермы и парк птиц, где еще живут экзотические животные, в том числе обезьяны. Плюс эксперт посоветовала обратить внимание на Тверь, которая находится в 180 километрах от столицы, или на Ярославль и Кострому.

"В Твери очень красивый путевой дворец, где собрана коллекция картин. Также там много особняков и театров, в том числе и кукольный, который дает и взрослые спектакли: например, про Фриду Кало там есть интересная постановка. В Ярославле же тоже много интересных музеев, например, керамики, а также уникальные храмы XVII века", – рассказала она.

Средняя цена проживания в гостиницах в городах, которые стоят на Волге, – в районе 3 500–5 000 рублей за номер на двоих, плюс накладные расходы на еду, экскурсии, прогулки. В итоге можно отдохнуть за 15 000–20 000 рублей, заключила эксперт.