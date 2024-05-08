В Курганской области направили более 34,5 млн рублей на туристические проекты

Власти Курганской области направили более 34,5 млн рублей на реализацию проектов в сфере туризма в регионе с начала года. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.

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"В этом году по итогам рассмотрения заявок на предоставление субсидий из областного бюджета поддержку получили девять проектов предпринимателей на общую сумму более 34,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

На выделенные средства планируется создать речной порт "Маяк" на берегу Тобола, а также возвести модульные дома на базе отдыха "Остров" на Голубых озерах в Кургане, открыть экопарк на озере Ачикуль в Белозерском округе, развить туристический комплекс на берегу Исети в Шадринске и реализовать другие проекты.

По данным правительства, в 2023 году туристический поток в Курганскую область вырос на 14%, развитие туриндустрии позволяет создать новые рабочие места, а субъектам малого и среднего бизнеса развиваться на территории региона. Ежегодно выделяется более 60 млн рублей на господдержку проектов отрасли в регионе.