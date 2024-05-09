Спасатели рассказали, где нельзя отдыхать у воды

Чтобы отдых на природе не обернулся трагедией, специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы дали несколько советов новосибирцам, как выбрать место для пленэра и где, наоборот, лучше не останавливаться на отдых.

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Итак, спасатели советуют не устраиваться на крутом берегу. Особенно, если в компании есть маленькие дети и любители обильных возлияний. Упасть с обрыва – ничего не стоит. Кроме того, обрывистый берег может сам обвалиться.

Лучше не располагаться на крупных камнях – шагая по валунам, можно оступиться или поскользнуться. А падение на такой поверхности сулит тяжелые травмы.

Наконец, лучше не выбирать для отдыха места, поросшие кустарником и травой. Во-первых, там могут быть клещи. Во-вторых, кустарник ухудшает обзор, а это плохо, если в компании есть дети.

Кроме того, спасатели напомнили, что в Новосибирской области действует особый противопожарный режим, а значит, шашлыки жарить нельзя. Также сейчас пик активности клещей.

Ранее «Прецедент» писал: от клещей обработали все парки и скверы Новосибирска. В Новосибирской области обнародовали статистику младенческой смертности. В Новосибирске начались гидравлические испытания тепловых сетей.