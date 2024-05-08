Сколько стоят развлечения на пляжах Сочи в 2024 году

Сочи готовится к открытию пляжного сезона. Совсем скоро начнет работу 61 пляж, а к июню – все 170. Большинство мест для загара и купания бесплатные. За использование кабинок для переодевания и общественных уборных денег тоже не возьмут, но за катание на «банане» или лежак придется заплатить.

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Матрас – самое дешевое, что можно арендовать на сочинском пляже. Почти везде его прокат обойдется в 100 руб. Тем, кто предпочитает отдыхать на шезлонге, нужно приготовить 250 руб., добавить к нему зонтик можно за 50 руб. Сильно колеблется прайс на качели – от 150 до 500 руб. в час.

Фанатов активных развлечений катают на «бананах». Такая прогулка обойдется в 400–500 руб. на человека в зависимости от пляжа. Похожий аттракцион – ватрушка. В разных местах цена варьируется от 500 до 2 тыс. руб.

Кое-где можно попробовать свои силы в экстремальных видах спорта – например, на водных лыжах. Такая прогулка стоит 1500 руб. Гидроцикл обойдется чуть дороже – в 2 тыс. Тем, кто интересуется дайвингом, предлагают совершить свое первое погружение за 1500 руб.

Для любителей спокойного отдыха есть свои варианты. Самый популярный из них – морские прогулки. Днем они стоят 600–700 руб., а на закате ценник поднимается до 800–900 руб. Другое развлечение без лишнего экстрима – снорклинг. Это ныряние с трубкой и маской, во время которого туристы рассматривают рыб и растения. Взрослый комплект для этого занятия стоит 200–250 руб., детский обойдется в 150 руб.

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