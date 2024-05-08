Сколько россиян не успевают отдохнуть за время отпуска

Почти половина россиян (46 процентов) пожаловались, что не успевают хорошо отдохнуть от работы во время отпуска. Таковы результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Чуть большая доля опрошенных (51 процент) в то же время заявила, что положенного отпуска им вполне хватает, а четыре процента респондентов и вовсе назвали его слишком длинным. Отдыхают 28 дней в году 64 процента граждан, у 15 процентов отпуск короче, а у 22 процентов — длиннее.

Среди тех, что уже успел отдохнуть в этом году, 24 процента выбрали путешествия по России, а 21 процент остался дома и провел время с книгами или у компьютера. Еще 20 процентов посвятили время домашним хлопотам, 19 процентов опрошенных поехали за границу, 4 процента — в поход или на пикник, 1 процент отправился на дачу. Еще четыре процента россиян в отпуске не отдыхали, а подрабатывали.

Часть работников (17 процентов) рассказала, что им приходилось уходить в отпуск против своей воли. Чаще всего принудительно отправляют отдыхать сотрудников из таких сфер, как «Высший и средний менеджмент», «Информационные технологии» и «Розничная торговля», показал опрос. Еще одна проблема, с которой сталкиваются работники — трудности с планированием времени отдыха. Так, 40 процентов россиян не могли уйти в отпуск одновременно с коллегой, а 27 процентов посетовали, что им не на кого было оставить их работу на время отсутствия.

Опрос сервиса проводился с 20 марта по 14 апреля. В нем приняли участие более 1,5 тысячи россиян.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что среди летних месяцев 2024 года самым выгодным для планирования отпуска является июль. При этом менее удобным для отдыха она указала июнь. «Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — объяснила специалист.