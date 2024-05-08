Музеи, концерты и туризм на Байкале: чем заняться на выходных в Иркутске

Первомайские праздники уже прошли, но россияне смогут провести мини-отпуск в этом месяце еще раз – страна отдохнет с 9-го по 12-е число. Неделю назад все ездили на шашлыки. Сейчас в Иркутской области ввели особый противопожарный режим, поэтому нужна альтернатива. «ФедералПресс» рассказывает, как можно провести длинные выходные в Приангарье.

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Мероприятия ко Дню Победы

Праздничные события на 9 мая запланированы во всех городах региона, но масштабнее всего День Победы отметят в столице области. Праздник начнется с самого утра – с 11:00 до 12:00 можно будет наблюдать за парадом на сквере Кирова, в 14:30 начнется концерт губернаторского симфонического оркестра, спустя полтора часа – гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы». Творческие коллективы Иркутска поздравят горожан большим концертом, который начнется в 18:00.

В центре сквера Кирова с 12:00 начнется отдельная программа. Все желающие смогут поучаствовать в интерактивной программе «Споемте, друзья!», а также послушать праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. С 15:00 по 17:00 здесь же организуют «Вальс Победы» – танцевальный вечер для старшего поколения.

На площади у памятника Александру III в 11:30 начнется акция «Рекорд Победы»: прохожие смогут попробовать свои силы в подъеме гири. Главная цель мероприятия – вместе с участниками акции со всей страны поднять гирю столько раз, сколько прошло дней с 9 мая 1945 года. В этом году – 28 855 раз.

Музеи и театры

Длинные выходные – отличное время для культурного отдыха. Мы уже делали большой обзорный материал про основные достопримечательности Иркутской области, где писали об основных музеях в Ангарске.

Время работы Музея Часов:

9 мая – с 10:00 до 16:00;

10 мая – выходной;

11 и 12 мая – с 10:00 до 18:00.

Музей Победы откроет свои двери для гостей 9 мая с 10:00 до 17:00.

«ФедералПресс» ранее выпускал видеопроект, посвященный Дню Победы, где актер ангарского театра «Родничок» в стенах Музея Победы читал письма с фронта и дневник Тани Савичевой.

Чтобы посетить музей, необязательно ездить в Ангарск. Например, можно посетить Иркутский областной краеведческий музей, дома-музеи, посвященные известным декабристам: Трубецким и Волконским. Кроме того, заглянуть иркутяне смогут и в Галерею Бронштейна. Там любители культуры смогут посетить фотовыставки и экспозиции картин известных художников.

В праздники также будут идти спектакли. Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского 10 мая покажет знаменитую пьесу Владимира Гуркина «Любовь и Голуби». Для тех, кто слишком часто наблюдал эту историю по телевизору, есть и другие варианты: в том же музтеатре 9 мая можно сходить на музыкально-драматическую постановку «Можно попросить Нину?» по одноименному рассказу Кира Булычева. А в ТЮЗе имени А. Вампилова 9 мая ждут детей на постановку «У меня зазвонил телефон».

Поездка на Байкал

"Иркутская область довольно сильно отличается от других регионов – жители центральных районов Приангарья могут одним днем отправиться на берег Байкала. Да, не везде есть дороги, но альтернатив много и без этого. Самый простой и популярный выбор", – Листвянка.

Кроме самого Байкала и пляжей пока еще очень холодного озера туристы смогут увидеть Шаман-камень у истока Ангары. По легенде, Байкал был очень рассержен из-за того, что Ангара, его единственная дочь, убежала к Енисею, и швырнул вдогонку камень. Легенда, конечно, является частью народного эпоса, но камень настоящий. Увидеть это место необходимо для того, чтобы узнать Байкал по-настоящему.

Есть и другие места. Остров Ольхон будет готов принимать туристов с 10 мая – именно тогда планируют запустить паромную переправу. Здесь можно остаться наедине с природой.

Совсем недалеко расположен музей под открытым небом «Тальцы». Здесь довольно часто проходят народные гуляния и праздники, но и без них можно окунуться в атмосферу русской истории – музей полон построек еще дореволюционного периода.

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