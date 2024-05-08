РЖД запустит летом 82 дополнительные пары поездов к южным курортам России

Дополнительные сезонные 82 пары поездов к южным курортам РФ запустит летом ОАО "РЖД", сообщается в Telegram-канале компании.

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"Если круглый год в сообщении с южными курортами страны курсирует 53 пары поездов, то в летний период к ним еще добавятся 82 сезонных. Таким образом, поезда ФПК (Федеральной пассажирской компании - прим. ТАСС) совершат более 30 тыс. рейсов в сообщении с югом России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 тыс. вагонов подготовят уже к концу мая, еще 14,8 тыс. вагонов - к пику сезона в начале августа.

В РЖД также отметили, что более 11 млн пассажиров планируется перевезти с мая по сентябрь. Среди наиболее востребованных у туристов направлений остаются Сочи, Анапа, Новороссийск и Кисловодск.