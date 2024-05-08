В Мариуполе к пляжному сезону завершат реконструкцию набережной

Реконструкция набережной Приморского парка в Мариуполе завершится к пляжному сезону, сообщает сайт правительства РФ со ссылкой на и.о. вице-премьера Марата Хуснуллина.

© unsplash

"Территория в 100 га десятилетиями была заброшена. Сейчас эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей Мариуполя. На городском пляже уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятий спортом. На набережной отлиты монолитные части пешеходной зоны и развлекательных площадок, зоны для рыбалки. Работы завершатся в июне", - приводит сайт слова и.о. вице-премьера.

Общая протяженность набережной - 2,5 км.

Хуснуллин уточнил, что в рамках первого этапа работ в Приморском парке были обустроены три новых смотровых площадки с видом на Азовское море и спуск к набережной. Также в парке полностью восстановлена главная аллея, проложена новая дорожно-тропиночная сеть и установлен целый ряд спортивных и детских игровых площадок.