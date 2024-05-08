Туроператор отменил туры на Камчатку из-за отсутствия субсидий

Туроператор Fun&Sun известил своих розничных партнеров об аннуляции летних туров на Камчатку с перелетом «Аэрофлотом», которые были заявлены еще в декабре прошлого года. Решение выглядит нелогичным и официально не комментируется, но редакции TourDom.ru удалось выяснить подоплеку.

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Как сообщили в Fun&Sun, туристы могут сохранить наземное обслуживание, сделать полный возврат или перебронировать заявку на другое направление.

Сколько поездок на Камчатку не состоится, в компании не уточнили – представитель туроператора сообщил только, что спрос был высоким. Продажи шли хорошо, так как минимальная стоимость недельного тура с одной экскурсией составляла от 120 тыс. руб. на двоих.

По неофициальным данным, туроператор отказался от своих планов вынужденно: «Аэрофлот» не подтвердил блок мест на лето. А это, в свою очередь, объясняется сворачиванием программы господдержки чартеров по России.

Как рассказал TourDom.ru источник, пожелавший остаться неназванным, нацперевозчик был заинтересован в сотрудничестве с Fun&Sun, пока государство выделяло туроператорам субсидии на чартерную перевозку по российским маршрутам. После того как в правительстве решили не продлевать программу, ситуация изменилась.

«Если бы компенсации были, туроператор имел бы возможность поставить чартерный рейс в партнерстве с другой авиакомпанией, например iFly или Red Wings, который бы конкурировал с перевозкой “Аэрофлота”. Чтобы удержать туроператора от этого шага, нацперевозчику проще было предложить туроператору блок на своих рейсах, – уверен собеседник редакции. – Именно по такому сценарию события развивались в 2022 году».

Программа субсидирования действовала с 2021 года и позволяла туроператорам получать возмещение до 50% от стоимости чартерного рейса в регионы. Проект активно продвигался Ростуризмом – его экс-руководитель Зарина Догузова неоднократно подчеркивала, что государство дает возможность турбизнесу делать туры по России по сниженным ценам. Активным участником программы как раз и был Fun&Sun. В 2023 году туроператор организовывал перелеты из Москвы на Сахалин, Камчатку, во Владивосток, Бурятию и другие регионы.

Однако осенью 2022 года Ростуризм был расформирован, вопросы развития туризма передали в Минэкономразвития. У его представителей оказались другие взгляды на целесообразность поддержки чартеров.

В 2023 году премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на госпрограмму субсидирования чартеров 500 млн руб. двумя траншами. Тем не менее субсидии не распределялись. Как уже сообщала редакция, в Минэкономразвития не открывали прием заявок от туроператоров, причем не были компенсированы даже чартеры, состоявшиеся в 2022 году. В министерстве никак это не комментировали – запросы редакции остались без ответов.

В феврале стало окончательно понятно, что в 2024 году Минэкономразвития не планирует задействовать программу субсидирования чартеров по России. Деньги, выделенные правительством, возвращены в бюджет.

Это связано с принципиальной позицией ведомства: стимулирование спроса на поездки по стране теряет актуальность, ведь россияне и так активно путешествуют. В министерстве считают более целесообразной поддержку строительства новых гостиниц.

В итоге конкурентная ситуация в сфере авиаперевозки на некоторых туристических направлениях, включая Камчатку, изменилась.

«Сейчас в “Аэрофлоте” понимают, что из-за отсутствия программы субсидирования Fun&Sun не будет ставить собственный чартер, а значит, риск появления конкурирующего рейса сводится к нулю. Поэтому в выделении блока мест туроператору было отказано», – заключил наш информатор.

Редакция отправила запрос в «Аэрофлот».