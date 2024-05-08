«‎Аэрофлот» летом увеличит частоту рейсов из Москвы в Казань на 24%

"Аэрофлот" с июня по август в 2024 году будет выполнять до 12 рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю из Москвы в Казань, что на 24% больше, чем в летнем сезоне прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"В летние месяцы "Аэрофлот" запланировал рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью. С июня по август авиакомпания будет выполнять в столицу Республики Татарстан до 12 собственных рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю. Это на 24% больше, чем в летнем сезоне прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая частота перелетов будет способствовать росту туристического потока в регионе и позволит жителям Татарстана планировать удобные стыковки по всей маршрутной сети группы "Аэрофлот".

В 2023 году свыше 729 тыс. человек воспользовались рейсами авиакомпании на воздушной линии Москва - Казань - Москва, что на четверть больше, чем в 2022 году, добавили в пресс-службе. На маршруте было выполнено более 5 тыс. рейсов, что на 14% превышало аналогичный показатель 2022 года.