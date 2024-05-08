Алтайский край готов удивить туристов новыми проектами

На Алтае заметно улучшились условия отдыха, появляются новые достопримечательности.

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Излюбленными местами туристов, по-прежнему, остаются город-курорт Белокуриха и туркомплекс «Бирюзовая Катунь».

Привлекают приезжающих в регион многочисленные заповедники, национальные парки и уникальные алтайские озёра.

Об этом во время открытия туристического сезона рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В 2024 году на развитие алтайской туриндустрии в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» направлено 78,2 млн рублей.

Средства пойдут на развитие национального туристского маршрута «Здравствуй, Алтай!», создание речных и озерных пляжных зон, организацию доступной среды для инвалидов и проведение событийных мероприятий в сфере туризма, сообщает «Алтайтур 22».

Ранее сообщалось, что любители водного спорта в 55-й раз собрались в Республике Алтай.