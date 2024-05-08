Какие речные круизы из Москвы предлагают туристические компании

В столице открылась речная пассажирская навигация, 91-я по счету. Вариантов, куда отправиться в круиз на теплоходе из Москвы, с каждым годом становится больше. В этом году в расписании флотилий более сотни маршрутов. Есть среди них и короткие поездки на три дня, и более длительные - до месяца включительно. О самых интересных новинках сезона расскажем в этом материале.

Цифры

По данным департамента транспорта Москвы, только в прошлом году Северный и Южный речные вокзалы отправили в круизы по городам России 1,9 тыс. судов. Как уточнил первый замруководителя департамента Роман Латыпов, это на 10% больше, чем годом ранее. В этом году возить туристов будут до 50 городов, включая Астрахань, Пермь. Но основной упор сделают на развлекательные и познавательные их составляющие.

За один отпуск - 29 городов

Первенство среди популярных туров удерживает маршрут по Московскому золотому кольцу, его еще называют Московской кругосветкой. Во время речного путешествия туристы проходят 1,8 тыс. км и посещают 29 городов. В частности, можно увидеть Плес и Калязин, Рыбинск, Кострому, Нижний Новгород и Рязань. Причем маршрут не дублируется. Впервые в такую кругосветку пошли суда в 1959 году. Фишка тура остается прежней: если круиз стартует на Северном речном вокзале, то возвращается через Южный речной вокзал, и наоборот.

Новинки

Среди новых маршрутов - путь до Валаама с заходом в Нижний Новгород и Ладожское озеро. Как рассказала замгенерального директора по туризму "Мостурфлот" Светлана Гончарова, этот маршрут занимает до 10 дней. По дороге путешественники смогут насладиться красотами Ладожских шхер - аналогов норвежских фьордов.

"Маршрут построен так, что многие достопримечательности можно увидеть не высаживаясь на берег. Создан в этом году и необычный исторический маршрут", - уточнила она.

Он связывает четыре исторических столицы нашей страны. Стартует маршрут в столице - Москве, а дальше проходит до Великого Новгорода (исторической столицы России), Старой Ладоги (это была первая столица Руси) и Санкт-Петербурга (бывшая столица России).

Более сотни речных трамвайчиков перевезли в прошлом сезоне 2,2 млн пассажиров. В этом году подвижной состав и схема движения были обновлены. Фото: Олеся Курпяевf

Набирают популярность

Растет спрос туров до городов Татарстана, в частности, до Казани. Этот город привлекает сочетанием суперсовременных технологий и самобытной культуры.

Спросом пользуются короткие маршруты выходного дня. С Северного речного вокзала они доходят до Углича и Мышкина, с Южного речного вокзала - до Коломны, Рязани и Константиново.

"Популярность этих туров легко объяснить: они не затратные, ведь в пути проводишь не более трех дней, а впечатлений хватит на месяц", - уточняет Гончарова.

Рисовать или пить?

Расширить линейку туров до новых городов компаниям пока сложно, ведь для теплохода должна быть сделана инфраструктура. Да и сами туристы стали разборчивее.

"Сейчас не так много отдыхающих, которые выбирают речной туризм чисто как путешествие по воде. Большая часть туристов предпочитает получить полезные знания. Поэтому много маршрутов тематических. Например, до того же Касимова есть маршруты живописные: в пути туристов сопровождает художник. Он же обучит навыкам рисования".

Рейсы будут и с приставкой "эно" или, проще говоря, алкогольные. На борту теплохода место займет сомелье. Популярны и театральные туры. В дороге актеры устраивают постановки.

Цена тура

Цена пакета "все включено" на трехпалубных судах на одного человека составляет 8-10 тыс. рублей в сутки. На теплоход класса "премиум" - от 13 тыс. рублей.

Совет

Для тех, кто никогда не ходил по рекам, но решил устранить пробел, лучше для начала выбирать короткие маршруты на два-три дня. Если не понравится речная качка и сама атмосфера подобного путешествия, "мучиться" придется недолго. Такие маршруты есть в Тверь, Углич, Константиново, Коломну.