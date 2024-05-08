В Сочи начнут работать восемь новых отелей летом

Восемь новых отелей откроются в Сочи в летнем курортном сезоне. Крупнейший из них - четырехзвездочная гостиница на 98 номеров - расположится на первой береговой линии, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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"Открываются сразу восемь новых отелей, крупнейший из них <…> - на 98 номеров, расположенный на первой береговой линии с собственной закрытой территорией с открытым подогреваемым бассейном. Здание запроектировано в соответствии с международными требованиями и отвечает всем современным критериям бизнес-отеля категории четыре звезды", - говорится в сообщении.

В новом курортном сезоне более 2,3 тыс. объектов будут предоставлять услуги по кратковременному размещению в Сочи.

"Общий номерной фонд в Сочи на лето составит 88 814 номеров - 150 759 койко-мест. Это 57 санаториев и пансионатов с лечением, 136 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, 5 детских оздоровительных лагерей, более 2 100 малых отелей, гостевых домов, глэмпингов и индивидуальных средств размещения", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что многие отели и санатории курорта провели масштабную реновацию номерного фонда и медицинских корпусов.

Количество пляжей в Сочи, получивших в рамках национального стандарта качества "синий флаг", что соответствует высшей категории, увеличилось в новом сезоне на 17% - до 41.

"Они выданы на основании заключения экспертов, аккредитованных Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, свидетельствуют о высоком качестве морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что летом на пляжах "Остров", "Звездный", "Жемчужина Сочи" и "Касабланка" откроются зоны отдыха нового типа, при благоустройстве которых использованы натуральные материалы - дерево, камень, озеленение. Там оборудуют бассейны, волейбольные площадки и воркаут-зоны.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году Сочи принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.