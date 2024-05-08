Новый нацпарк в Калининградской области может затруднить развитие туризма

Дело в том, что с обретением официального статуса ужесточатся требования, в том числе к местному населению.

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Например, им запретят заготавливать дрова и сено на территории парка и вблизи него, ограничат в вопросах строительства, ремонта и даже въезда.

«Сейчас сложно прогнозировать, во что это выльется. Будем смотреть на конкретные действия новой администрации национального парка. Думаю, баланс между интересами туристов и статусом нацпарка будет найден», - рассказал Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области, в интервью «АиФ».

При этом чиновник заверил, что на активный туризм, включая вело- и пешеходные экскурсии, в этих местах новый статус не повлияет.

Планируется, что нацпарк займет 27,6 тыс. га территорий Нестеровского и Озёрского муниципальных округов.

Постановление о создании в регионе еще одной особо охраняемой природной территории федерального значения 1 апреля 2024 года подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что туристы и любители сплавов в Марий Эл должны оплатить вход в охраняемые зоны.