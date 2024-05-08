Новые туристические объекты Тюмени

Вокруг центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» тюменские власти намерены построить одноименный современный термальный курорт – пригород областной столицы станет маленькой Венецией, а Тобольск освежится для приема новых гостей. Таковы перспективы развития туристической отрасли в регионе до 2030 года. Насколько реальны планы и как много можно на этом заработать – выяснил «ФедералПресс».

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Туристы едут в Сибирь по своей воле

Еще недавно о Тюмени говорили, что это город на севере, где есть только нефть и газ. Но с каждым годом становится все меньше россиян, которые верят в эти мифы: они рассеиваются благодаря выстроенной стратегии развития туристической отрасли. По словам замгубернатора Андрея Пантелеева, еще семь лет назад невозможно было сказать, что международный аэропорт Рощино будет встречать чартеры, а за год регион примет 3 млн 400 тысяч туристов.

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Сегодня это уже другая Тюмень – с множеством туристических маршрутов, развитой индустрией туризма и мощным потенциалом. Самым популярным туром уже несколько лет остается национальный туристический маршрут «В Сибирь по своей воле».

Если в 2019 году регион встретил 946 тыс. 800 путешественников, то в 2023-м турпоток возрос до 1 млн 317 тыс. 400 человек. Теперь перед тюменскими властями стоит задача – увеличить турпоток в два раза, до 7 млн туристов, к 2030 году.

«Мы прошли большой путь с точки зрения заполнения и реновации уже действующих объектов. Но для серьезного рывка и выполнения задачи, которую ставит перед нами президент (почти в два раза увеличение вклада туризма в экономику страны), без крупных системных проектов, которые станут ядрами для развития, а также других проектов малого и среднего предпринимательства, мы сегодня не прорвемся», – высказал мнение Андрей Пантелеев.

© РИА "ФедералПресс"

Развитие туристической отрасли в Тюменской области сегодня вышло на новый уровень: регион презентовал концепцию трех туристических кластеров и приглашает инвесторов. Полтора года были потрачены на реализацию трех больших кластеров, которые отвечают на запрос федерального уровня.

Сегодня регион знают как столицу термальных вод – это стало вектором для нового этапа развития. Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала, что первый проект преобразит территорию вокруг центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», его реализуют в рамках соглашения между правительством области и корпорацией «Туризм.РФ». Второй кластер получил название «Долина реки Туры» – он включит в себя базы отдыха и термальные курорты по Ирбитскому и Салаирскому тракту. Третий кластер – это Тобольск, где тоже появятся термы. Все три концепции представили федеральным экспертам и потенциальным инвесторам.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что туристический потенциал Тюменской области очень богат, он целостный и востребованный потребителями.

«Тюмень прошла большой путь, проделана грандиозная работа и вызывает глубокое чувство уважения. Поскольку регион совсем не был очевиден с точки зрения туристической привлекательности, мы сейчас видим, как он врывается в гонку за лидерство и занимает почетное место в десятке. Была сделана ставка на термальные источники, которые во многих странах мира являются основой туризма. И здесь эта ставка сработала. Сейчас мы видим, что идет ставка на новый этап развития этой территории, когда приглашены талантливые специалисты, которые разработали качественные концепции новых курортов в Тюменской области. В них мы видим огромный потенциал», – сказал эксперт.

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«Древнее море Тюмени»

Концепцию туристического комплекса «Жемчужина Сибири» выстраивали, основываясь на опыте мирового уровня. Здесь построят круглогодичный двухуровневый лыжный тоннель, выставочный и спортивный комплексы, несколько гостиниц санаторно-курортного формата, а также тематический парк «Древнее море Тюмени» и термальный развлекательный центр.

© РИА "ФедералПресс"

Авторов первичной дорожной карты при изучении концепции поразило древнее термальное море – вокруг этого уникального природного богатства должна строиться бизнес-стратегия, считают эксперты. Тюменскую термальную воду можно и пить, и купаться в ней. А еще в регионе есть лечебные грязи.

Биатлонный центр «Жемчужина Сибири» расположен на Червишевском тракте, здесь проводятся всероссийские и международные соревнования по лыжному спорту, для чего обустроена трасса, с которой снег не сходит до мая. Вблизи этого спорткомплекса построят круглогодичный двухуровневый лыжный тоннель протяженностью 3 км – крупнейший в мире. Он будет нацелен на спортсменов-любителей, которые смогут побегать по лыжне зимой и летом, и даже получить мастер-класс от звезд большого спорта.

© РИА "ФедералПресс"

Туристическим магнитом для людей станет не только новый горячий источник, но и уникальные развлечения. Так, авторы концепции предлагают построить здесь иммерсивный аквариум с использованием новейших технологий, голограмм, 3D и VR, в котором будут плескаться древние морские обитатели и существа.

«Мы хотим сделать так, чтобы все мечтали сюда попасть и увидеть это древнее море. Его завораживающий образ позволит туристам улучшить свое здоровье, напитаться позитивными эмоциями. Наша задача при этом – нести философию, идею и знания», – пояснил идею один из авторов, председатель правления сети отелей Cronwell Hotels & Resorts Russia Дмитрий Колесников.

© РИА "ФедералПресс"

Тюменская Венеция и Тобольск белокаменный

Еще одним причалом для туристов станет село Кулаково на Ирбитском тракте: в рамках развития кластера «Долина реки Туры» тут хотят построить термально-туристический комплекс «Кипрея». Здесь разработчики концепции намерены использовать природную уникальность села и создать тюменскую Венецию, пустив по сетке водных каналов лодки.

Кулаково – часть Великого чайного пути, и этот исторический факт тоже следует использовать, считают авторы. В парке хотят сделать тематические павильоны-ярмарки в китайской стилистике. Местный отель предлагают построить в форме кипрея – легендарного цветка, из которого тюменцы производят иван-чай.

«Данная территория будет способна принимать сотни тысяч туристов, ее емкость, по самым скромным подсчетам, – миллион посещений в год, – посчитал разработчик концепции Дмитрий Колесников. – Он даст возможность стимулировать туристский поток, применить уникальные архитектурно-планировочные технологии, использовать тематическое пространство и историческое наследие и в целом повысить роль Тюмени в качестве туристической дестинации Сибири и Урала».

© РИА "ФедералПресс"

А Каменском бору между Кулаково и Каменкой, где сегодня расположено 1300 га смешанного леса, планируется создать природный парк для туристов и местных жителей с площадкой для фестивалей и праздников.

По словам директора дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольги Захаровой, в регионе умеют следовать трендам, а также отвечать на запросы не только туристов, но и местных жителей.

«Тюменская область обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, который определяется возможностью круглогодичного отдыха и уникальным культурно-историческим наследием», – отметила федеральный эксперт.

© РИА "ФедералПресс"

Свежий импульс получит и развитие туризма в Тобольске. Мастер-план туристического каркаса города представил глава администрации Максим Афанасьев. Власти намерены привлечь туристов из УрФО, для этого запланировали масштабную реновацию нижнего посада первой сибирской столицы и строительство новых отелей.

Кроме того, здесь хотят построить «Менделеев Парк» с аттракционами и «центром впечатлений» на базе водонапорной башни – она будет обзорной площадкой с видом на Тобольский белокаменный кремль.

Реалистичность амбиций и сроки выполнения

«Я как инвестор рассматриваю проекты в Тюменской области: мы готовы сюда входить и строить отели. Думаю, если у меня это откликается, то такой же отклик найдется и у других потенциальных инвесторов. Ключевой вопрос – это экономика. Во многих этих проектах важна роль государства и региона. Если мы сможем договориться, пойдем единой командой, тогда, конечно, и проекты будут реализованы, и Тюменская область будет востребована. Мне очень понравился проект «Жемчужина Сибири» – это комплексный проект, который обеспечит круглогодичную загрузку, обеспечит загрузкой с большим спектром туристов, которые будут приезжать с разными целями», – заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

© РИА "ФедералПресс"

Как пояснил Вадим Пантелеев, в разработке кластеров и объектов туристической привлекательности власти ориентировались на лучшие мировые практики.

«Мы считаем, что только так, создавая большой вау-эффект и отвечая на запросы растущих экономик – экономика оздоровления, спорта, можно продвинуться вперед. То есть мы берем два мощнейших ядра и соединяем это в лучших традициях мирового туризма: как в Турции, Эмиратах, Саудовской Аравии. Реакция инвесторов мирового масштаба – еще ни один не отказался продолжить с нами диалог о том, чтобы вложить инвестиции в эти проекты. Если за последние шесть лет мы поднялись с 400 млн рублей до уже более чем 3 млрд рублей налогов ежегодно. Мы увидели объем налогов, которые может получить регион после реализации этих проектов: он исчисляется десятками миллиардов рублей», – сообщил замгубернатора.

Реализовать проекты намерены с использованием механизма государственно-частного партнерства: для создания потребуется 45 млрд рублей инвестиций, которые дадут три тысячи новых рабочих мест и привлекут около миллиона туристов. По подсчетам властей, за 10 лет в бюджет Тюменской области поступит около 23 млрд рублей налогов.

Он также обозначил сроки реализации проектов. В среднем на создание концепции уходит около полутора лет, в дальнейшем примерно столько же понадобится на формирование земельных участков, инвестиционных лотов, а также разработку финансовой модели и подведение инфраструктуры (это тюменские власти берут на себя) инфраструктуру. В итоге туристические объекты откроют уже в 2030 году.

© РИА "ФедералПресс"

Эксперты отметили, что проекты могут стать драйверами развития новых инициатив в сфере малого и среднего бизнеса. И федеральные органы исполнительной власти, и институты развития заинтересованы в реализации подобных масштабных проектов, отозвался директор департамента по взаимодействию с органами власти АО «Корпорация Туризм.РФ» Михаил Шелдунов.