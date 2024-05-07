Где отдохнуть в России в мае. Чтобы красиво и без толп туристов

Впереди вторая часть майских праздников, и многие отправятся в короткий вояж. Выбор локации зависит от кошелька, фантазии и свободного времени. Эксперты поделились подборкой мест, которые лучше всего посетить именно сейчас.

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Бонусы разные: одни места порадуют отсутствием толп туристов, в других цветут необычные растения, а в третьих можно заняться тем, чего не хватило зимой.

Куда съездить в России в мае

Мурманская область

Эта часть страны сейчас — настоящий подарок для горнолыжников и сноубордистов, которые не накатались зимой. Здесь сезон открыт аж до июня.

Остальные смогут насладиться весной Русского Севера. Их ждут первоцветы, оживающие водопады и полярный день. Также можно покататься на байдарках и порыбачить. Да и в конце концов просто погулять по Мурманску. Но приготовьтесь к тому, что жарко не будет. В мае в этих местах возможны не только дожди, но и заморозки.

Краснодарский край

Тем, кто ждёт не дождётся лета, нужно ехать сюда. Май — удачный вариант для презирающих толпы. До начала сезона туристов здесь не так много. Правда, искупаться ещё не удастся — море пока не нагрелось. Но им можно просто наслаждаться.

Есть и другие достопримечательности, в том числе природные. Например, горы и водопады. Ещё можно съездить на местные винодельни.

Самарская область

Стоит посетить село Хрящёвка. Там находится красивый рыцарский замок Гарибальди. Любители древностей, имейте в виду, что это новодел — построен в 2014 году.

За историческими сооружениями отправляйтесь в саму Самару. Там вас ждут как минимум бункер Сталина 1942 года и католический костёл 1900-х. Ещё можно сходить на экскурсию на Жигулёвский пивоваренный завод и в Музей модерна.

Алтай

Первое, ради чего сюда едут в мае, — фиолетовые склоны, усыпанные цветущим маральником. Но те, кто ищет не только природные красоты, но и уединение, тоже не окажутся ущемлены. Подобных мест здесь немало.

«Например, вы можете остановиться в глэмпинге в горах, пойти в однодневный лесной поход, записаться на конную прогулку или отправиться к Каракольским озёрам», — рассказали «Известиям» в сервисе «Туту».

Бурятия

Конечно, главная достопримечательность — озеро Байкал. Но оно популярно независимо от сезона. Отличная идея для желающих уединения — узнать и другие местные ценности. Вот лишь несколько вариантов: исследовать древние буддийские дацаны, съездить к подножию горы Баян-Хонгор и увидеть огромное изображение Будды на скале.

Калмыкия

Здесь тоже можно познакомиться с буддизмом. Начните со столицы республики Элисты.

«Загадайте желание под Золотыми воротами, зайдите в главный буддийский храм и попробуйте джомбу — напиток, в состав которого входят чай, сливки, специи и масло», — порекомендовали эксперты.

Где отдохнуть в мае за границей

Как выяснил сервис «Яндекс Путешествия», выгодно можно слетать в 3 страны:

Южная Корея — перелёт в обе стороны около 75 000 рублей;

Объединённые Арабские Эмираты — меньше 60 000;

Казахстан — почти 30 000 рублей.

Цены на билеты в эти страны подешевели от 10% до 20%.

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