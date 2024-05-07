Что посмотреть в Коломне за один день: главные достопримечательности города

Коломна — довольно большой подмосковный город, куда на выходные часто выбираются жители столицы и окрестностей. Традиционно она входит в региональный топ самых популярных у туристов направлений. Здесь сохранился свой оборонительный кремль и старинные улочки, древние храмы и купеческие усадьбы, традиции приготовления пастилы, меда и калачей. В Коломну нужно ехать на целый день, и этого времени хватит, чтобы увидеть ее главные достопримечательности.

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«Лента.ру» рассказывает, что посмотреть в Коломне за один день: по какому маршруту гулять, в какие музеи и храмы зайти и какие сувениры местного производства купить.

Как добраться в Коломну из Москвы

На электричке

Электрички в Коломну каждый день ходят с Казанского вокзала в Москве. Доехать до подмосковного города можно на тех, что следуют в Рязань-1 и Голутвин. Выйти при этом можно на двух станциях: Коломна и Голутвин.

Время в пути составляет от 2 часов до 2 часов 40 минут. Билет на одного взрослого стоит 396 рублей

Также в Коломну ходит экспресс, в расписании такие рейсы помечены как РЭКС. Это поезда повышенного комфорта, они реже останавливаются, поэтому доезжают до Коломны меньше чем за два часа. Однако билеты на них стоят дороже — 495 рублей.

На автобусе

В Коломну каждый день ходит рейсовый автобус № 460 с автостанции «Котельники». Он отправляется несколько раз в день с 06:35 до 21:35, время в пути — от 1 часа 25 минут до 1 часа 50 минут. Билеты стоят от 400 рублей.

На автомобиле

Коломна находится на юго-востоке от Москвы. Доехать туда можно по федеральной трассе М-5 «Урал», которая начинается на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Далее до Коломны ведет маршрут Е30.

Без пробок путь от МКАД до Коломны займет 1,5 часа

Что посмотреть за один день в Коломне

Коломенский кремль

Кремль — главная историческая достопримечательность Коломны. Его закончили строить еще в 1531 году, однако с тех пор он хорошо сохранился. До нас дошли семь из 16 башен высотой от 24 до 31 метра и два участка крепостной стены толщиной от 3 до 4,5 метра.

Лучше всего до наших дней сохранились Грановитая и Маринкина башни. Их объединяет участок стены — прясло, где находятся Михайловские ворота.

Почему Маринкина башня так называется? По Смутное время была женой сначала Лжедмитрия I, а затем Лжедмитрия II. Именно в честь нее башня и получила свое название. При этом точно неизвестно, что именно с ней случилось, пока она находилась под арестом: по одной из версий Марина Мнищек скончалась внутри, а по другой — ее выкрали и продали в гарем. Есть и мистическая версия легенды: будто Марина Мнишек на самом деле была ведьмой. В заключении она обернулась в ворону или сороку, а затем вылетела через окно. Считается, что ее душа до сих пор летает вокруг кремля, так как внутри башни спрятаны ее сокровища. Найти их не удалось, потому что они невидимы и заколдованы, однако Марина в облике вороны продолжает их охранять.

Прежде Кремль занимал 24 гектара. В наши дни вся эта территория — городской район, а не закрытый музейный комплекс. Поэтому прикоснуться к истории можно, просто гуляя по Коломне — например, увидеть Погорелую башню и Пятницкие ворота.

На территории Коломенского кремля много достопримечательностей, в том числе памятник Дмитрию Донскому и Успенский собор с Соборной площадью.

Соборная площадь

Старейшая площадь Коломны появилась в XIV веке. На ней можно увидеть памятник Кириллу и Мефодию, Успенский собор и соборную колокольню, Тихвинскую церковь и колокольню Ново-Голутвина монастыря, выполненную в стиле ампир.

Все части ансамбля Соборной площади складывались столетиями. Современные очертания она приобрела в XVIII веке

Самую новую часть ансамбля — памятник Кириллу и Мефодию — установили в 2007 году.

Успенский собор

Адрес: Коломна, улица Лазарева, 14

Успенский собор находится на Соборной площади. Это кафедральный собор Коломенской епархии, то есть главный храм города.

Строение служит наглядным образцом древнерусского храмового зодчества: белокаменный собор венчают три башенки с куполами — два из них зеленые и один золотой. Его историю прослеживают до 1378 года. Считается, что собор трижды перестраивали.

Главная святыня Успенского собора — Донская икона Божией матери. По преданию, Дмитрий Донской получил ее в подарок в преддверии Куликовской битвы и взял с собой в поход

Усадьба купцов Лажечниковых

Адрес: Коломна, улица Октябрьской революции, 192А

Купеческая усадьба Ивана Лажечникова — русского писателя, известного историческими романами «Ледяной дом» и «Басурман». Усадьбе более 200 лет — посетив ее, можно прикоснуться к купеческой эпохе и ее обычаям. В постоянной экспозиции музея находятся предметы XVIII–XIX веков — от антикварной мебели до документов и портретов.

По усадьбе проводят экскурсии, на которых можно увидеть не только жилые комнаты и узнать историю рода Лажечникова, но и посмотреть, как выглядела русская изба, как собирали девичье приданое, что носили в XIX веке и как в то время хранили продукты.

Старинная улица Лажечникова

Проходит по историческому центру Коломны, по территории кремля, и начинается неподалеку от усадьбы Лажечникова. Это пешеходная улица, поэтому там можно неспешно прогуляться среди деревянных домов и двухэтажных зданий XIX века, а также пройти мимо усадьбы в стиле ампир и Успенского Брусенского монастыря.

А если добраться до конца улицы, можно попасть в сквер «Блюдечко» с видом на Москву-реку.

Музей «Калачная»

Адрес: Коломна, улица Зайцева, 14

Музей посвящен калачному промыслу. Там рассказывают, как выпекали калачи, и дают попробовать выпечку по рецепту XIV века. Все это сопровождают театрализованное представление и чаепитие.

Попасть в музей «Калачная» можно только в составе экскурсии и по предварительной записи. Поэтому посещение лучше планировать заранее.

Здесь же находится пекарня, в которой можно перекусить аутентичной выпечкой и купить съедобный сувенир. Например, калач с тушеным гусем — своего рода древнерусский фастфуд — или смесной подовый хлеб, который подавали к царскому столу.

Музей «Коломенская пастила»

Адрес: Коломна, улица Посадская, 13а

Пастила — это лакомство, которое готовят из кислых яблок, меда и патоки. В Коломне изобрели свой способ приготовления пастилы, так что «коломенская пастила» стала своего рода термином и знаком качества.

Для Коломны пастила значит столько же, сколько для Тулы — пряник. Это символ города и то, что стремятся попробовать все гости.

Музей, посвященный пастиле, отличается по вкусу от того, что продают в магазинах: ярко выражены печеные яблоки и мед.

Как и в «Калачную», попасть в музей можно только в составе групповой экскурсии, записываться на которую нужно заранее. Там гостям рассказывают не только о традициях приготовления коломенской пастилы, но и об истории города, а еще устраивают театрализованные представления.

Рядом с музеем есть магазин, в котором продают разные виды пастилы: с кедровыми орешками, с клубничным, апельсиновым или тыквенным пюре и даже с маслом дамасской розы.

В городе есть еще один музей, посвященный яблочному десерту: Музейная фабрика коломенской пастилы.

Музей «Кузнечная слобода»

Адрес: Коломна, улица Гражданская, 84

Музей посвящен кузнечному делу и другим народным ремеслам. В экспозиции — более 7000 предметов: кованые, литые и деревянные изделия. Можно увидеть доспехи и оружие, домашнюю утварь, а еще узнать, как выглядело рабочее место кузнеца и из чего строили крестьянские избы.

Музей существует с 2010 года, его основал Илья Лебедев. Именно он на протяжении 20 лет собирал предметы, которые сейчас находятся на экспозиции. Жители и гости города могут посетить обзорную экскурсию и сходить на «урок мастерства», во время которого у каждого есть возможность попробовать свои силы в кузнечном деле и вместе с мастером выковать подкову.

А в магазине при музее можно купить кованые сувениры — вешалки для одежды, подсвечники и различные предметы декора.

Какие еще музеи есть в Коломне

Музей «Тайны коломенской медовуши»;

Музей патефона;

Музей детской игрушки;

Краеведческий музей Коломны;

Музей трамваев.

Церковь Иоанна Богослова с колокольней и смотровой площадкой

Адрес: площадь Двух Революций, 1

Еще одна популярная достопримечательность Коломны. Церковь возвели в XVIII веке и реконструировали после войны с Наполеоном. Саму колокольню достроили в середине XIX века: она выполнена в стиле ампир и достигает 67 метров. Это одно из самых высоких зданий в старом городе, и с него открывается вид на весь город.

Вытянутый силуэт желтой колокольни — один из символов Коломны наравне с кремлем. А еще это хороший ориентир, заметный издалека.

Смотровая площадка на колокольне открыта для посетителей с 09:00 до 17:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по выходным. Чтобы подняться наверх, нужно обратиться в церковную лавку храма.

Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь

Адрес: улица Голутвинская, 11

Мужской монастырь расположился в живописном месте на окраине Коломны — он стоит на холме среди полей и деревянных домиков, неподалеку от места, где Москва-река впадает в Оку.

Старо-Голутвин монастырь основан в XIV веке и действует до сих пор. Последние 20 лет в нем проходит реставрация.

По преданию, преподобный Сергий Радонежский основал монастырь по велению Дмитрия Донского

Архитектурный ансамбль монастыря состоит из Богоявленского собора XVIII века, храма Сергия Радонежского, Введенского надвратного храма с колокольней, Западного корпуса, уникальной ограды с готическими башнями и хозяйственных построек. В монастырь приезжают ради старинных церквей, красивого вида и святынь, которые здесь хранятся — среди них часть Тернового венца.

Маршрут прогулки по Коломне

Начните прогулку по городу с Коломенского кремля в центре города. Недалеко от него можно посетить усадьбу купцов Лажечниковых и от нее прогуляться по старинной улице Лажечникова. В конце улицы поверните направо, и выйдете к Соборной площади, рядом с которой находится Успенский кафедральный собор. Оттуда — идите в музеи «Калачная» и «Коломенская пастила».

После музеев обязательно разыграется аппетит — самое время пообедать. Можно выбрать одно из многочисленных заведений на улицах Красногвардейской и Октябрьской революции. Неподалеку как раз следующая точка маршрута по Коломне — Кузнечная слобода.

Завершить прогулку можно, поднявшись на колокольню Церкви Иоанна Богослова — со смотровой площадки полюбоваться городом. Она находится недалеко от Кремля, с которого начиналась прогулка.

А если остались силы и время, можно сесть в автобус или вызвать такси и доехать до Старо-Голутвина монастыря. Он расположен в живописном месте на берегу Москвы-реки, почти за чертой города.

«Я бы выделил три мастхэва — а иначе вы не были в Коломне. Первое и самое простое — прогуляться по улочкам Старой Коломны и сделать фото на фоне кремля. Затем пойти на фабрику коломенской пастилы. И если не приготовить, то хотя бы попробовать это уникальное лакомство. И третий обязательный пункт — посещение "Калачной", где можно продегустировать калачи по старорусским рецептам», — рассказал «Ленте.ру» путешественник и тревел-блогер Максим Ращенков.

Что еще посмотреть в Коломне

Коломна всегда привлекала туристов как духовный центр — в городе много православных церквей, соборов и монастырей, рассказала «Ленте.ру» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

«Такое место, на мой взгляд, возвращает нас в старые времена. Понятное дело, Коломна меняется, как и любой другой город России. Но при этом самобытность Коломны сохраняется. И можно с уверенностью сказать, что Коломна не уступает городам Золотого кольца, которые привлекают туристов ежегодно, причем потоки достаточно приличные», — подчеркнула она.

Какие храмы посетить в Коломне

Троицкая церковь

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Церковь Николы на Посаде

Храм Воскресения Словущего Бобренев

Богородице-Рождественский монастырь

Новоголутвинский Свято-Троицкий монастырь

Храм Зачатия Иоанна Предтечи

Другие интересные места в Коломне

Коломенский посад — это историческая часть города недалеко от кремля, где шла торговля и находились ремесленные мастерские. Там стоит посетить Житную и Молочную площади, торговые ряды, памятник Водовозу, Богоявленский храм и церковь Николы на Посаде. Находится посад по адресу улица Зайцева, 14.

Арт-пространство «Патефонка» — кластер с модными кафе, местами для выставок и городских мероприятий. Находится пространство по адресу улица Уманская, 3д.

Аутентичные магазины под старину на улице Зайцева, а также музей-мануфактура «Душистыя радости» и «Кондитерская П. П. Шведова».

Бобреневский мост — разводной понтонный мост через Москву-реку. Ближайшее к нему здание находится по адресу улица Зайцева, 2. Рядом есть смотровая площадка.

Пряничная арт-станция «10 зайцев» — музей и арт-пространство неподалеку от кремля, где проходят мастер-классы и театрализованные программы. Здесь можно узнать секреты изготовления пряников, попробовать сделать их самому и купить сладости в подарок. Находится арт-станция по адресу улица Зайцева, 10.

Руководитель туристического агентства Travel Together Екатерина Чиркова в разговоре с «Лентой.ру» рекомендовала заказать прогулку на теплоходе летом, ведь с реки открывается панорамный вид на Коломну.

За последние годы город сильно преобразился. Были отреставрированы старые и заброшенные здания. Город все больше стал развиваться как туристический. Появились уникальные и интересные экскурсионные программы. С каждым городом в Коломне появляется все больше музеев и туристических маршрутов Екатерина Чиркова руководитель туристического агентства

Какие сувениры местного производства купить в Коломне

В подарок из Коломны обычно привозят сладкие сувениры местного производства.

Коломенскую пастилу можно увезти с собой, а вот калачи лучше есть на месте — пока они свежие

Коломна также известна своими медовухой и сбитнем, которые можно купить в любом сувенирном магазине. Когда-то в городе находилась Царская пасека, на которой делали мед для царской семьи. Сейчас же в Коломне работает завод по переработке меда.

Отдельно там можно попробовать медовые вина, которые делают с разными добавками: от корицы, перцев и пряностей до пижмы и полыни. В городе даже проводят дегустации медовых напитков.

Местная кондитерская фабрика «Коломчаночка» производит сладости — конфеты, помадку, зефир, мармелад. Их можно купить в магазинах города: как продуктовых, так и сувенирных.