«Аэрофлот» запускает рекордное количество рейсов из Москвы в Сочи

«Аэрофлот» этим летом нарастит количество рейсов из Москвы в Сочи. Из Шереметьево будут отправлять до 167 самолетов в неделю и 24 в сутки, сообщает перевозчик в пресс-релизе. Число вылетов из столицы увеличится на 23% по сравнению с прошлым годом.

© Unsplash

Кроме того, «Аэрофлот» отправляет в Сочи рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. Каждую неделю на курорт отправляется 318 самолетов из 13 городов России.

Цены на билеты «Аэрофлота» из Москвы в летний период начинаются от 10 тыс. руб. – такие рейсы запланировали на 11 и 12 июня. В основном стоимость перелета без багажа варьируется в диапазоне от 12 до 18 тыс. руб., она зависит от даты и времени вылета.

Каждый час отправиться в Сочи можно из Домодедово. Из этого аэропорта выполняют рейсы сразу два перевозчика. Билеты «Уральских авиалиний» стоят минимум 11 тыс. руб. без багажа, в целом же июньские цены на тариф «Промо» не поднимаются выше 15 тыс. руб. Место в экономклассе у S7 можно приобрести за 14 тыс. руб. В особенно популярные дни ценник может достигать 25–35 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» запустил рейсы в Катар.