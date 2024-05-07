В 2023 году в Мурманской области побывало 670 тысяч туристов

Мурманская область становится очень популярной для путешественников. Так, в 2023 году регион посетило 670 тысяч туристов, что является абсолютным рекордом.

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В 2023 году количество туристов, посетивших Мурманскую область, достигло 670 тысяч. Как сообщает издание «Петербургский дневник», это стало для региона историческим рекордом.

"670 тысяч туристов – это абсолютный рекорд за всю историю региона. В этой связи должно расти качество и количество услуг, связанных с туристической отраслью. И отдельное направление – отдых внутри региона для самих северян", – приводит слова вице-губернатора Мурманской области Оксаны Демченка издание «Петербургский дневник».

Помимо этого, издание добавляет, что заполярные предприниматели имеют возможность получить до 1 миллиона рублей из бюджета Мурманской области на развитие культурно-познавательного туризма.