Эксперт рассказал, где на Черном море отдых в этом году будет дешевле всего

Он отметил, что Сочи остаётся самым дорогим курортом в России. Однако на данный момент высокие цены на отдых в этом городе во многом обусловлены трудностями с авиасообщением.

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Мкртчян объяснил в разговоре с радио «КП», что отельеры устанавливают высокие цены, потому что понимают, что Сочи — единственный работающий аэропорт на всём побережье. Люди с Севера и Дальнего Востока не могут добраться до Крыма, Анапы или Геленджика поездом, поэтому они готовы платить за отдых в Сочи на 25–30% больше, чем их коллеги из других регионов.

В то же время крымские курорты стали гораздо доступнее. По словам эксперта, разница в ценах с Сочи может достигать 40%. Отель, который стоит, например, 10 тысяч рублей в Сочи, в Крыму будет стоить всего 6 тысяч рублей.

Мкртчян также отметил, что стоимость отдыха может меняться в зависимости от месяца сезона. Дороже всего отпуск обойдётся в июле и августе, а сэкономить можно в мае, июне, сентябре и октябре.

Ранее собщалось, что тур в Кемер за 1,3 млн рублей стал самым дорогим на майские праздники, а российские туристы потратили в Грузии свыше $170 млн.