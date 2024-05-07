Аэропорт Нальчика отремонтируют до конца 2030 года

В Нальчике проведут ремонт аэропорта. Работы будут выполнены до конца 2030 года за счет федеральных средств.

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«Пропускная способность действующего пассажирского терминала не удовлетворяет растущий спрос на пассажирские авиаперевозки и не позволяет предоставлять качественные услуги. Для этого планируем ускорить развитие воздушного сообщения путем вхождения в соответствующую программу по модернизации инфраструктуры аэропортов до 2030 года. Данное намерение уже поддержано президентом России Владимиром Путиным после обращения главы республики Казбека Кокова, и даны соответствующие поручения Минтрансу России», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков на стратегической сессии, посвященной развитию транспортной отрасли региона.

Планируемая стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы ориентировочно составит 6,1 миллиарда рублей.

Министр пояснил, что реализация проекта позволит расширить географию полетов из Нальчика, увеличить количество принимаемых воздушных судов, будет способствовать существенному приросту пассажиропотока, в том числе и к туристическим дестинациям республики.

В настоящее время из аэропорта Нальчика можно улететь в Москву и Казань, остальные направления пока закрыты. В 2023 году Кабардино-Балкарию посетили более 1,5 миллиона туристов, а к 2030 году местные власти прогнозируют увеличение турпотока до 2,5 миллиона в год.