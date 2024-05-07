В Магасе для туристов закупили гольфкары

В центре Магаса начали курсировать гольфкары и электромобиль. Экологичный транспорт предназначен для перевозки туристов.

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«Прокатиться на них может любой желающий и турист у Башни Согласия. Машины закуплены в рамках реализации нациопроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.

По итогам 2023 года туристский поток в Ингушетию вырос на 10% и достиг 115 тысяч человек. Развитию туристической отрасли в регионе помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2024 году по нацпроекту направят более 17 миллионов рублей на обустройство национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов.