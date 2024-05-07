Сколько стоит путешествие по Волге из Нижнего Новгорода

Готовы ли вы к увлекательному приключению на водных просторах в Нижнем Новгороде? А за его пределами? Жители столицы ПФО и туристы могут отправиться на часовую экскурсию в акватории великих рек Оки и Волги. Или и вовсе, рассекая водную гладь, посетить другие города. Столько стоит билет на речную прогулку, дальний круиз и экскурсию в границах Нижегородской области – читайте в материале «ФедералПресс».

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Речные прогулки на теплоходе

Речные прогулки на теплоходе, или, как его еще называют, «речном трамвайчике», в Нижнем Новгороде предлагают несколько компаний. Такая прогулка – отличный способ осмотреть главные достопримечательности города с необычного ракурса.

На теплоходах «Сура», «КолесовЪ» и «ДоброходЪ» от круизной компании «Гама» нижегородцы и туристы могут прокатиться с понедельника по четверг за 700 рублей. На сотню дороже билет стоит в пятницу и выходные.

В расписании ежедневно больше 10 рейсов с интервалом в полчаса. Отправление с причала № 4 или № 10, а само водное путешествие займет 60 минут. Купить билеты предлагают как перед отправкой судна, так и на сайте перевозчика.

Кстати, есть и вариант с более высоким ценником: прогулка с обедом за 1100 рублей в будни и 1250 в выходные, или с ужином – за 1250 на неделе и на 100 рублей дороже по субботам и воскресеньям.

Прогулки по Оке и Волге организует также компания «Водоход». По Оке и Волге курсируют теплоходы «Москва-143» и «Нева-4». Продолжительность водного маршрута – полтора часа.

Суда отправляются от причала № 6. Есть несколько вариантов прогулки – с осмотром мостов, вечерние, после заката солнца, или с музыкальным сопровождением. Стоимость билетов в будни – 700 рублей, в выходные дни – 950 рублей.

Кроме того, в акватории двух великих рек проводят речные экскурсии на судне «ЭкоходЪ». С понедельника по пятницу такое развлечение обойдется по тарифу «стандарт» в 1200 рублей, по тарифу «комфорт» – в 1500 рублей. В субботу и воскресенье цены выше на 200 и 300 рублей соответственно.

Маршруты на «Валдае»

В 2019 году в Нижнем Новгороде запустили первое после долгого перерыва судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Гостям и жителям города предлагают совершить на нем водные экскурсии. Кроме того, «Валдаи» задействованы в пассажирских перевозках в другие города, причем не только в Нижегородской области.

Оплывают суда от причала № 8, а купить билет на «Валдай» можно на сайте компании-перевозчика «Водолет». По состоянию на первую половину мая доступны поездки в двух направлениях – до Городца в Нижегородской области и до поселка Юрино в Марий Эл. Однако летом их перечень должен быть расширен.

Стоимость билетов на «Валдай» в 2024 году

Экскурсионная программа «Музей под открытым небом» до Городца и обратно. Цена – 2350 рублей. Продолжительность – шесть часов.

Экскурсионная программа «Городец купеческий» (туда и обратно). Цена – 2350 рублей. Продолжительность – шесть часов.

Экскурсионная программа «Городец промысловый» (туда и обратно). Цена – 2550 рублей. Продолжительность – шесть часов.

Экскурсионная программа «В усадьбу Шереметевых» (туда и обратно). Цена – 3600 рублей. Продолжительность – почти 11 часов.

Пассажирский рейс в Городец с остановкой в Балахне. Стоимость билета в одну сторону до Городца – 550 рублей, до Балахны – 300 рублей, между Городцом и Балахной – 250 рублей.

В планах в период навигации запустить рейсы до Бора и Кстова, в Васильсурск с остановкой в Макарьево и не только.

На «Метеоре» в Ульяновск

В 2024 году пассажирские перевозки станут доступны на судне «Метеор 120Р». Маршрут следования: Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Ульяновск и в обратном направлении. В перспективе «Метеоры» также планируют запустить из Нижнего Новгорода до Казани.

Как заявили в компании «Водолет», первый рейс состоится 9 мая. До конца весны суда на подводных крыльях будут курсировать по выходным, а уже летом число рейсов будет увеличено до трех.

Круизы на теплоходе из Нижнего Новгорода

Огромный плюс Нижнего Новгорода – удачное расположение на Волге. Это дает возможность путешествовать как на маленьких судах, так и на круизных лайнерах. Ограничить такую поездку могут только финансы и свободное время. Публикуем список городов, куда отправляются теплоходы из Нижнего Новгорода в 2024 году.

Астрахань

Стоимость: от 60 тысяч рублей

Продолжительность: от 7 дней

Волгоград

Стоимость: от 34 тысяч рублей

Продолжительность: от 5 дней

Казань

Стоимость: от 8 тысяч рублей

Продолжительность: 2 дня

Кострома

Стоимость: от 10 тысяч рублей

Продолжительность: 2 дня

Москва

Стоимость: от 30 тысяч рублей

Продолжительность: от 4 дней

Пермь

Стоимость: от 36 тысяч рублей

Продолжительность: от 5 дней

Самара

Стоимость: от 27 тысяч рублей

Продолжительность: от 3 дней

Санкт-Петербург

Стоимость: от 53 тысяч рублей

Продолжительность: от 7 дней

Саратов

Стоимость: от 31 тысячи рублей

Продолжительность: от 4 дней

Ярославль

Стоимость: от 30 тысяч рублей

Продолжительность: от 4 дней

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижнем Новгороде этим летом возобновят фестиваль «Столица закатов». В программу войдут выступления звезд и местных коллективов. Кроме того, город ждет насыщенная событиями фестивальная программа.