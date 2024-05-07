Морской маршрут между Сочи, Геленджиком и Новороссийском запустят позже обычного

Движение судов на подводных крыльях между Сочи, Геленджиком и Новороссийском планировали запустить с 1 мая, однако популярный у туристов маршрут – в прошлом сезоне путешествия на «Кометах» пользовались огромным спросом – до сих пор не открыт.

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«О причинах задержки ничего сказать не могу, точная дата начала навигации пока неизвестна, возможно, суда начнут ходить к концу этой недели», – сказала TourDom.ru представитель компании «Водоходъ Экспресс», которая является оператором линии.

В прошлом году навигация была открыта 3 мая, в 2002-м – 5 мая.

Билеты на сайте пока недоступны для покупки, и в соцсетях уже предположили, что в этом сезоне тарифы вырастут. Однако в «Водоходъ Экспресс» эту информацию опровергли.

«Подорожания нет, тарифы 2023 года, опубликованные на нашем сайте, актуальны», – сказали в компании, добавив, впрочем, что рост цен возможен по ходу сезона – если поднимется стоимость топлива.

Сейчас добраться по морю из Сочи до Геленджика можно за 4 тыс. руб. взрослому и 3 тыс. руб. ребенку до 14 лет (время в пути – 3 часа 15 минут), билет из Сочи до Новороссийска стоит 4,5 тыс. руб. взрослый и 3,3 тыс. руб. детский (дорога занимает 4 часа 30 минут). Места класса «комфорт» в носовой части судна обойдутся примерно на на 1,5 тыс. руб. дороже.

Ранее мы писали, что круизный лайнер «Князь Владимир» в этом году не будет ходить по международному маршруту Сочи – Сухум – Сочи.