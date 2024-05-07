На Эльбрусе стартовал сезон восхождений

На Эльбрусе открылся сезон массовых восхождений на вершину 5642 метра. Организованные групповые подъемы для альпинистов и всех желающих будут доступны до октября.

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Для желающих подняться на вершину Эльбруса на одноименном курорте действует специальный альпинистский тариф на подъемник. В прошлом летнем сезоне было продано более 10 тысяч специальных альпинистских ски-пассов, сообщили в Кавказ.РФ.

Организованные восьмидневные туры с восхождением на Эльбрус, по данным компании, подготовил, в частности, Северо-Кавказский горный клуб. В программу включены акклиматизационные походы и сам подъем на гору.

По данным спасателей курорта «Эльбрус», самый комфортный период для восхождений — вторая половина августа, когда погода наиболее стабильна. Правильный и безопасный подъем на двуглавый пятитысячник должен длиться от 7 до 12 дней в зависимости от уровня подготовки, погодных условий, а также с учетом периода акклиматизации. При этом необходимо регистрировать группу в МЧС.

«К примеру, в советское время начинающим альпинистам перед восхождением необходимо было пройти пешком с рюкзаками через все Баксанское ущелье и обогнуть Эльбрус на разной высоте в течение трех недель — с ночевками в палатках», — рассказывает начальник аварийно-спасательного формирования курорта «Эльбрус» Руслан Гулиев.

При этом сам курорт продолжает горнолыжный сезон и параллельно открывает летние маршруты.