На Эльбрусе стартовал сезон восхождений
На Эльбрусе открылся сезон массовых восхождений на вершину 5642 метра. Организованные групповые подъемы для альпинистов и всех желающих будут доступны до октября.
Для желающих подняться на вершину Эльбруса на одноименном курорте действует специальный альпинистский тариф на подъемник. В прошлом летнем сезоне было продано более 10 тысяч специальных альпинистских ски-пассов, сообщили в Кавказ.РФ.
Организованные восьмидневные туры с восхождением на Эльбрус, по данным компании, подготовил, в частности, Северо-Кавказский горный клуб. В программу включены акклиматизационные походы и сам подъем на гору.
По данным спасателей курорта «Эльбрус», самый комфортный период для восхождений — вторая половина августа, когда погода наиболее стабильна. Правильный и безопасный подъем на двуглавый пятитысячник должен длиться от 7 до 12 дней в зависимости от уровня подготовки, погодных условий, а также с учетом периода акклиматизации. При этом необходимо регистрировать группу в МЧС.
«К примеру, в советское время начинающим альпинистам перед восхождением необходимо было пройти пешком с рюкзаками через все Баксанское ущелье и обогнуть Эльбрус на разной высоте в течение трех недель — с ночевками в палатках», — рассказывает начальник аварийно-спасательного формирования курорта «Эльбрус» Руслан Гулиев.
При этом сам курорт продолжает горнолыжный сезон и параллельно открывает летние маршруты.
«Прямо сейчас на курорте еще работают горнолыжные трассы, тренируются спортсмены-сборники, при этом начался период восхождений, также курорт готовится к открытию сезона экотроп. Все это вкупе с мерами господдержки, определенными статусом особой экономической зоны, привлекает частные инвестиции — уже в этом летнем сезоне начинают строительно-монтажные работы четыре из восьми новых резидентов. В высокогорье будут строиться спортивный комплекс и кафе, в ущелье чуть ниже Азау — спортивно-оздоровительный комплекс и гостевые дома», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, курирующий СКФО.