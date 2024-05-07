Говорим по-кабардински: 10 фраз, которые помогут туристу

Кабардинский (по-научному кабардино-черкесский) наряду с адыгейским входит в число наиболее сложных языков на Кавказе. Сами адыги (черкесы), проживающие преимущественно в трех регионах — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее, называют свой язык общим словом «адыгэбзэ» и считают его варианты диалектами.

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Знаменитый кавказский консонантизм, то есть значительное преобладание согласных, в языках абхазо-адыгской группы кавказской языковой семьи представлен наиболее ярко. Не проста для восприятия также грамматика. Кабардинцы про сложность своего языка все прекрасно понимают, поэтому трудно порадовать их чем-то больше, чем заговорив с ними на родном языке. А несколько обиходных фраз выучить вполне возможно.

1. Здравствуйте

На кабардинском приветствовать можно по-разному, в том числе и универсальным «Салам алейкум!» (но это скорее мужская форма). Самый удобный способ, пожалуй, «Дауэ ущыт» — дауа шыт с ударением на первую а (здесь и далее жирным курсивом дается упрощенная русская транскрипция. — Ред.), что дословно переводится «Как ты?» «Э», который часто встречается в написании кабардинских слов, звучит ближе не к русскому э, а к послеударному звуку а в русских словах.

Спектр значений широк, поэтому этим же выражением можно заменить вежливое «Как дела?» Фраза эта нейтральная, с ней можно обратиться и к старшему, и к младшему, и к близкому другу, и к малознакомому человеку, и к мужчине, и к женщине.

2. Да и нет

«Да» — это «нытӏэ» (нытэ, ударение на э). «ӏ» — сложный для русскоговорящего человека звук, гортанная смычка, аналог которой можно найти разве что в слове «не-а». Между гласными е и а тот самый краткий звук. Но такой речевой эквилибристики не потребуется, если вы только что приступили к изучению языка. Слово вполне можно произнести так, как указано в транскрипции.

«Нет» — «хьауэ» — звучит как хауа (ударение на первую а), произносится с легким придыханием на звуке х. Никаких дополнительных значений у этих слов нет, так что при их использовании невозможно попасть в неловкую ситуацию.

3. Что случилось?

Написание фразы «Что случилось?» на кабардинском выглядит довольно грозно: «Сыт къэхъуар?» Здесь действительно присутствуют сложные звуки гъ и хъу, но допускается более мягкое произнесение этих согласных — сыт кахуар (ударение на вторую а).

4. Сколько стоит? Можно ли уступить?

Выражение «Сколько стоит?» — «И уасэр сыт?» — произносится не сложно: и уасар сыт (в первом слове ударение на первую а). Еще больше упростить задачу можно, если сказать «Дапщэ?» (дапша, ударение на первую а), то есть «Сколько?» Любой торговец это слово прекрасно поймет.

С просьбой уступить начинаются сложности: в игру вступают гортанные звуки, но, если скидка вам действительно нужна, натренировать голосовой аппарат вполне возможно. Кабардинский аналог фразы «Можно ли уступить?» — «Кӏэрыбгъэхуфыну?» (чарыбгъэхуфыну, ударение на ы), буквально: «Сможешь сбросить?» Перед таким речевым подвигом ни один продавец не устоит.

5. Отлично

Одобрительное слово «отлично» имеет множество аналогов в кабардинском, но самый простой — «дэгъуэ дыдэ» (дэгуэ дыда, произносится в одно слово с ударением на ы). Единственный сложный звук здесь гъ, его можно проскочить почти незаметно, если сказать фразу достаточно быстро и уверенно. Частица «дыдэ» имеет усилительный эффект, поэтому можно обойтись и без нее, ограничившись первой частью фразы.

6. Спасибо

Крайне важное и одно из наиболее часто встречающихся слов в речи кабардинца — выражение благодарности. «Упсэу» (упсо, ударение на о) — буквально пожелание долгих лет. Лайфхак: освоив это слово, вы сможете употреблять его еще в одной ситуации. «Упсэу» говорят, желая здоровья тому, кто чихнул.

7. Извини, жаль, досадно

Говоря о важных фразах кабардинского языка, нельзя не отметить: речевой этикет здесь довольно строг, поэтому трудное «къысхуэгъэгъу» (кысхуэгъэгъу, ударение на предпоследний слог) лучше выучить назубок.

Выражение очень пригодится, например, когда вы нечаянно задели локтем прохожего, перебили говорящего или хотите во время застолья попросить разрешения встать из-за стола. Две соседствующие на конце слова гортанные согласные гъ и гъу добавят вашему извинению твердости и решительности.

Чувство сопереживания или сожаления можно выразить с помощью выражения «си жагъуэщ» (си ж’агуэш, ударение на а). С согласной гъ мы уже знакомы, а вот мягкий ж — новая задачка. Главное не пугайтесь: произносить этот звук гораздо проще, чем гортанные и взрывные согласные.

8. Подожди

Здесь все просто: «догуэ зэ» звучит почти так же, как пишется, догуа зэ (ударение на о). При желании можно обойтись лишь первой частью фразы — «догуэ». В игру вступает свобода употребления некоторых языковых формул, как в случае с «отлично».

9. Береги себя

Слова в кабардинском кажутся порой чрезмерно длинными. Обычно это происходит, потому что они образованы с помощью сложной системы приставок и суффиксов, которые выражают все грамматические значения. «Зыхуэсакъж» (зыхуасакыж', ударение на ы) не будет трудным в произнесении, особенно если перед этим вы уже научились извиняться. Выражение не самое частотное, но его применение сразу выдаст в вас знатока кабардинского языка.

10. До свидания

Как и форм приветствия, способов попрощаться очень много: от пространных выражений благодарности до краткого «Узыншэу» (узынщэу, ударение на ы) — буквально «в здравии». Выражение означает пожелание встречаться в будущем в полном здравии.