В Краснодарском крае к лету откроются более 20 степных пляжей и зон отдыха у воды

В Краснодарском крае к лету подготовят 16 степных пляжей и семь зон отдыха у воды. Последние разместятся в Курганинском, Красноармейском, Северском, Тбилисском и Белоглинском районе.

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В районах сформируют участки и поставят их на кадастровый учет, ряд территорий будет расширен и благоустроен, подключен к коммуникациям и озеленен – такие работы стартовали в восьми районах и завершатся в 2026 году.

В Лабинском районе уже готова общественная территория «Чистые пруды» близи реки Лаба. В Выселковском районе создали одну зону рекреации у воды и предложили реализовать еще десяток проектов. В Тимашевском районе есть два пляжа и будет еще пять зон у воды. В Кореновском районе обустраивают три пляжа. В Крымском районе завершают организацию зоны отдыха на реке Адагум.

В Абинске пляж готовят в центре города. В Брюховецком районе подготовили дизайн-проект по благоустройству береговой полосы реки Левый Бейсужек. В Ленинградском районе ищут подрядчика для выполнения работ на набережной. В Староминском районе обустроят две зоны отдыха на берегу реки Сосыка.

В Краснодаре создают пляж на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей, его откроют к 1 июля.

Всего в регионе этим летом будут работать 565 пляжей. Посещать их можно с 1 июня.