Цены в российских отелях на майские праздники выросли на 10−15%

Стоимость проживания в российских отелях в майские праздники 2024 года выросла на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом загрузка гостиниц увеличилась на 6−12%. Самый значительный рост цен зафиксирован в Кабардино-Балкарии.

«На майские праздники цены в российских отелях выросли в среднем на 10−15%, но это не помешало росту загрузки на 6−12%», — говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса Bnovo.

По данным сервиса, больше всего средний чек вырос в Кабардино-Балкарии (в два раза), Воронежской (+77,8%) и Смоленской (+61,3%) областях. Наибольшее снижение среднего чека показали Московская область (-51,9%), Курская область (-21,9%), Крым (-14,7%), Камчатский край (-11,7%) и Севастополь (-10,1%).

Как и в прошлом году, в топ регионов с самым дорогим проживанием в майские праздники вошли Карелия, Алтай и Удмуртия. Наиболее востребованными направлениями стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Татарстан и Калининград. В 2023 году лидировали Владимирская область, Адыгея, Алтай, Мурманская область и Хабаровский край, рассказали в компании.